Det lille blå frostmærke ses øverst til venstre. Bilka vil nu søge at gøre det tydligere, når det er frossen svinemørbrad, der er på tilbud. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Jeg føler mig snydt af Bilkas tilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jeg føler mig snydt af Bilkas tilbud

Redaktionen har modtaget følgende fra Jørgen O. Pedersen, Højen 6, Korsør:

Slagelse - 10. marts 2020 kl. 07:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

5 kg svinemørbrad til kr. 199,00.

Ja, det er da et godt tilbud, så jeg kørte i Bilka for at købe 2 x 5 kg, da jeg i forvejen var i Slagelse.

Montren stod, hvor den altid står, når der er tilbud på svinemørbrad, lige foran kødafdelingen med stort skilt visende svinemørbrad kr. 199,00.

Jeg tager to pakker, går til kassen og betaler, kører hjem, pakker dem ud og lægger dem i fryseren.

Da min kæreste kommer hjem, viser jeg hende, hvad jeg har købt, og hun siger: - Det er jo ikke 2 x 5 kg, der er kun knap 2.8 kg i den ene og 3,0 i den anden pakke.

Jeg siger så: - Der må være sket en fejl, så vi kører i Bilka og taler med varehuschefen.

Da vi får varehuschefen i tale, fortæller jeg om mit indkøb, hvor der mangler i alt ca. 4,2 kg i at være 10 kg tilsammen.

Da vi har annoncen med, samt sedlerne fra pakkerne med indholdet, siger varehuschefen: Det er ikke det tilbud, du har taget. For foroven på annoncen er der en lille rund cirkel, der er blå. Den betyder, at det er frosne mørbrad, der er på tilbud. Du har taget ferske mørbrad, der er på tilbud til 199,00 for en pakke, forklarer varehuschefen.

Jeg svarer ham, at jeg føler mig snydt af denne annonce, da jeg og sikkert mange andre end mig ikke har kendskab til, at denne lille runde blå cirkel betyder frost. Hvor skal jeg vide det fra? Samt at jeg dårligt nok kunne se denne lille cirkel i annoncen, hvor den ikke kunne laves mindre, men det var måske bevidst fra Bilkas side?

I Bilkas annonce burde der i stedet stå med store bogstaver: 5 kg frosne svinemørbrad kr. 199.

Og så samme dag have tilbud på ikke frosne svinemørbrad til også kr. 199,00. Det er selvfølgelig for, at kunderne kan tage fejl af det gode tilbud på 5 kg for kr. 199,00, og så i stedet købe det ikke frosne mørbrad med mindre vægt. Det har mange danskere sikkert gjort i samtlige Bilkas varehuse.

Hvor mange penge har Bilka ikke tjent på denne smarte måde?

Det er måske derfor, der er så stort overskud i Bilka, at man årlige kan dele ud til velgørende formål i Århus, fordi vi »dumme kunder« hopper på denne falske reklame og betaler i dyre domme for en vare, vi ikke ville have købt.

Jørgen O. Pedersen

Højen 6, Korsør

Svar fra Bilka:

Vi er ærgerlige over, at vores tilbudsaviser ikke har været tydelige nok. Vi forsøgte i sidste uge at angive med et blåt frost-logo og teksten »Dybfrossen«, at vores svinemørbrad er at finde i de koldeste af vores kølediske. Men vi vil da tage Jørgens opfordring til efterretning fremover og se på, om vi kan sætte tilbuddet anderledes op fremadrettet. Til sidst kan vi fortælle, at vores overskud bliver uddelt igennem Salling Fondene til gode formål over hele landet - det gælder både donationer til Folkekirkens Nødhjælp, fødevareBanken, TeamDanmark, Skole OL og mange flere landsdækkende initiativer.

Jacob Krogsgaard Nielsen

Communications

Consultant

Salling Group

(ejer af Bilka)