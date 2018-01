32-årige Jakob deler ikke den opfattelse, at der primært bliver tale om en kedelig mission. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Jakob glæder sig til mission - den bliver ikke kedelig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jakob glæder sig til mission - den bliver ikke kedelig

Slagelse - 09. januar 2018 kl. 06:07 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i Slagelse efterlader 32-årige Jakob (efternavn udeladt af sikkerhedsmæssige årsager) sig kæresten og deres søn på halvandet år. Han er en af de 200 soldater, som Danmark bidrager med til Natos enhanced Forward Presence (eFP) i Baltikum, som kan oversættes til »fremskudt tilstedeværelse«. Nato-missionen har deltagelse af i alt 4000 soldater, hvis opgave via synlig tilstedeværelse nær grænsen til Rusland i Estland er at understrege forsvarsalliancens vilje til at forsvare de baltiske lande og Polen mod eventuelle aggressioner fra Putins Rusland, som det skete, da Rusland annekterede Krim-halvøen.

Og Jakob glæder sig.

- Det er da spændende at være med på det første hold, så vi selv kan få indflydelse på at tilrettelægge de daglige rutiner, siger Jakob til Sjællandske på kajen på Flådestation Korsør, hvorfra tidligere Vognmandsruten sejlede. I går gjaldt det ikke kun lastning af lastbiler men også 15 tunge kampvogner på larvefødder fra Antvorskov Kaserne. Det er støtteskibet »ESBERN SNARE«, der i dag ved 14-tiden sejler til Estland, når der har været afsked på kajen med pårørende, og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har holdt tale for de udsendte soldater.

Forud for missionen har danske soldater kritiseret, at der er udsigt til et meget kedeligt ophold kun bestående af øvelser uden skarpe aktioner. Til det siger Jakob, der selv tidligere har været udsendt til Afghanistan:

- Jamen, hvis du spørger en hel ung soldat, der lige er kommet hjem fra en våd og kold øvelse i Jylland, så kan du da godt få et svar om, at kun øvelser gennem seks måneder er kedeligt. Jeg ser nu sådan på det, at Nato-missionen i Estland er forståelig set i relation til Rusland, ligesom det er godt at få øvet sig sammen med soldater og materiel fra andre lande, fordi det altid indbefatter en vigtig erfaringsudveksling.

Jakob er mekaniker med ansvar for, at såvel køretøjer, våben og elektronik fungerer.

De 200 danske soldater, hvoraf de 120 flyves ned til Estland fra Roskilde Lufthavn i morgen onsdag, er udsendt i seks måneder med indlagt to gange ti dage til to besøg hjemme. Efter seks måneder sendes et nyt dansk hold af sted. Nato-missionen er planlagt til mindst 12 måneder.

»ESBERN SNARE« og dens 115 m/k store besætning ventes at ankomme med sin tunge last af danske køretøjer til Paldiski Havn i Estland torsdag den 11. januar, hvorfra infanterikampkøretøjerne transporteres til kasernen i Tapa, der bliver hjemsted for de danske styrker. Kaserne var tidligere en sovjetisk militærbase, og den ligger godt 20 kilometer fra den nuværende grænse til Rusland.

Ifølge Jakob venter der ikke soldaterne en kedelig grå nedslidt østeuropæisk kaserne.

- Jeg har fået at vide, at der blandt andet er helt nye værksteder, ligesom vi skal sove på helt nyindrettede vist nok otte mands stuer, siger Jakob.