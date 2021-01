Se billedserie Udsættelse af blåmuslinger skal måske være med til at forbedre vilkårene for vandfugle i Smålandsfarvandet. Arkivfoto: Adobe Stock

Send til din ven. X Artiklen: Jagtpåbud og blåmuslinger skal råde bod på effekt af havvindmøller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jagtpåbud og blåmuslinger skal råde bod på effekt af havvindmøller

Slagelse - 25. januar 2021 kl. 10:22 Kontakt redaktionen

Miljøminister Lea Wermelin skriver i et svar dateret den 14. januar i år til Folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten, at det ikke kan udelukkes, at begrænsning af jagt vil kunne indgå som en kompenserende foranstaltning. Svaret kommer på baggrund af et spørgsmål fra Søren Egge Rasmussen, som er Enhedslistens energiordfører, der i december har spurgt miljøministeren til mulighederne for at begrænse jagten.

European Energy, som ønsker at opstille havvindmøllerne ved Omø Syd, har længe påpeget, at en begrænsning af jagten på dykænder i Smålandsfarvandet kunne afbøde for den begrænsede effekt, som havvindmøller ville have på forekomsten af dykænder i regionen.

Jasmin Bejdic, Head of Off-shore Wind hos European Energy, er glad for ministerens klare udmelding.

Melding vækker glæde - Vi er glade for at læse, at miljøministeren ikke vil udelukke, at en begrænsning af jagtsæsonen kan komme på tale. Vi synes, at det vil være en fornuftig måde at tage hensyn til dykænderne på, så vi samtidig også kan prioritere den grønne omstilling og producere lokal vedvarende energi til de sjællandske forbrugere, siger han.

Ifølge European Energy er det centralt at sikre sameksistensen mellem havvindmøller og dykænderne, og selskabet har udover jagten flere forslag til, hvordan forholdene for de særlige fuglearter i Smålandsfarvandet kan understøttes.

Blåmuslinger i spil - Vi er lige nu i gang med at kigge på muligheden for at udsætte et større parti levende blåmuslinger i Smålandsfarvandet, som skal brede fødegrundlaget for dykænderne ud. Der er allerede rigtig gode erfaringer fra Vejle Fjord, hvor blåmuslingerne udover at være føde for vandfuglene også er med til at forbedre vandkvaliteten, siger Jasmin Bejdic.

European Energy har i forbindelse med projektet om udsættelse af blåmuslinger inviteret Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Jægerforbund og Danmarks Ornitologiske Forening til at blive en del af projektet.

Indtil videre har ingen af foreningerne ifølge European Energy svaret på henvendelsen.

Til fælles bedste - Vi håber på, at vi i fællesskab kan sikre, at udfaldet i Smålandsfarvandet bliver positivt for både naturen, vandfuglene og den grønne omstilling. Vi ser frem til at høre fra de grønne organisationer, fordi vi er sikre på, at vi i fællesskab kan sikre den sameksistens, der er helt nødvendig for projekter af denne karakter, siger Jasmin Bejdic.