Jacobs julebelysning er noget helt særligt: Folk stopper op og kigger

Hvert år holder familien Møller »tændingsfest«, hvor lysene på hele huset bliver tændt efter en nedtælling og dernæst fejret af både julemanden, familien og venner, der kigger forbi. Om julemanden skal laves i lys og placeres i kanen er måske et af de næste projekter. Privatfoto.

Elektrikeren Jacob Thurø Møller elsker at lave sin egen julebelysning. For eksempel har han lavet et seks meter højt juletræ ud af en gammel trampolin og parasol og tre rensdyr, som har fanget fleres interesse.

Slagelse - 01. december 2020

Julekager, juledekorationer og julelys. I mange hjem bliver særligt førstnævnte lavet fra bunden og på »hjemmelavet manér«, når først kalenderen siger december. Og hvorfor skulle det derfor ikke også gælde sidstnævnte?

Det spørgsmål stillede 35-årige Jacob Thurø Møller fra Slagelse sig selv for flere år siden. Han er elektriker og laver glædeligt selv den julebelysning, der pryder hans og familiens husfacade i julemånederne. Og som hvert år vokser sig større.

- Min far har en idé om, at der til næste år skal laves en julemand, der skal sidde i kanen. Men det må vi lige se på, forklarer Jacob Thurø Møller og griner.

Projekt julebelysning er gennem tiden blevet et hyggeligt familieprojekt, som samler både børn og voksne.

Tæller ned hvert år Således holder familien Møller hvert år »tændingsfest«, hvor lysene på hele huset bliver tændt efter en nedtælling og dernæst fejret af både julemanden, familien og venner, der kigger forbi.

Og pånær at lysene holdes i varme og hvide farver, er der næsten ikke grænser for, hvor vildt det kan blive.

Ifølge 35-årige Jacob Thurø Møller fra Slagelse burde det næsten være et krav, at alle husstande satte lys op i julemånederne. Personligt kommer hans interesse for de flotte julelys naturligt, idet han til hverdag arbejder som elektriker. Privatfoto.

I øjeblikket er huset på Spaniensvej i Slagelse således blandt andet pyntet op med julemandens kane og tre rensdyr, som Jacob Thurø Møller selv har bukket og sat lys på. Samt et seks meter højt juletræ. - Det er faktisk en gammel trampolin, hvor vi har brugt bunden fra den. Og så er det en parasolfod. De ting sat sammen. Vupti, så havde vi et juletræ, forklarer elektrikeren, der allerede har nye idéer på tegnebrættet:

- Jeg vil gerne have nogle store stjerner på taget, som skal placeres ude på hver side af huset. Dem, tror jeg, jeg får lavet til næste år, fortæller Jacob Thurø Møller, som i år måtte holde en mindre »tændingsfest« end planlagt på grund af corona.

Julelys giver noget særligt Men den hjemmelavede julebelysning er dog hverken gået naboer eller forbipasserendes næse forbi. Faktisk har den kreative elektriker fået flere forespørgsler på, om julebelysningen mon kunne laves på bestilling.

Særligt de tre rensdyr er eftertragtede, fortæller Jacob Thurø Møller.

- Men jeg tror, at det forbliver ved et familieprojekt, forklarer han med fare for at måtte skuffe interesserede, der havde set frem til den samme slags oppyntning.

Lys håber Jacob Thurø Møller dog alligevel, at folk vil sætte op på husfacaderne. Faktisk mener elektrikeren slet ikke, at der kan komme for meget af den slags i julemånederne.

"Jeg er faktisk næsten fortaler for, at det blev en slags krav (...)"

- Jacob Thurø Møller - Jacob Thurø Møller - Jeg er faktisk næsten fortaler for, at det blev en slags krav, at alle i november/december skulle have en eller anden for for julebelysning ude foran huset, siger han og peger på, at »julelys giver noget særligt i en mørk tid«:

- Nogle kan lide det enkelt, og andre kan godt lide tusindvis af farver, der bipper og blinker. Men uanset hvad, så synes jeg, at det skaber noget hygge, fastslår Jacob Thurø Møller.

Den hjemmelavede julebelysning på Spaniensvej i Slagelse er hverken gået naboer eller forbipasserendes næse forbi. Privatfoto.