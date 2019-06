Her en model af den kommende bronzeskultptur på Solens Plads. Den er tænkt som et samlingspunkt, man kan sidde på og omkring. Illustration af kunstneren Benny Forsberg Jensen.

Artiklen: Ja til skulptur på Solens Plads for over halv million kroner

Ja til skulptur på Solens Plads for over halv million kroner

Indvielsen af Solens Plads var forsinket i flere omgange. Det kommer næppe til at ske med indvielsen af den store samlingsskulptur af bronze, træ, sandsten og med fiberlys for over en halv million kroner, hvis idé, udformning og placering nu er på plads og godkendt politisk.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her