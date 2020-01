Den endelige godkendelse af lokalplanen er i hus, så vejen er banet for opførelsen af det otte etager store hus ved Stormbroen.

Send til din ven. X Artiklen: Ja til højhus i Slagelse: Så kan byggeriet snart gå i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ja til højhus i Slagelse: Så kan byggeriet snart gå i gang

Slagelse - 28. januar 2020 kl. 06:29 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hovedkvarteret i Fruegade er allerede sat til salg, og det er der da heller ingen grund til at ændre på, idet Slagelse Boligselskab som ventet på byrådsmødet mandag fik grønt lys til sit store byggeri ved Stormbroen på hjørnet af Jernbanegade og Østerbro i Slagelse.

Læs også: Omstridt højhus kan snart se dagens lys trods protester

Det skete via en endelig godkendelse af lokalplan 1222, der skaber det nødvendige plangrundlag for opførelse af en bebyggelse i otte etager til ungdomsboliger og kontorer på hjørnegrunden ved Østerbro og Jernbanegade i Slagelse.

En bebyggelse, som også skal indeholde boligselskabets hovedkvarter, der i dag som nævnt ligger i Fruegade.

Byggeriet har været ret omdiskuteret, og der er i høringsperioden modtaget ni høringssvar.

Som de eneste stemte Dansk Folkepartis fire medlemmer imod planen.

- Vi synes, at det byggeri bør placeres et andet sted, hvor det matcher den øvrige bebyggelse. Det passer ikke ind på stedet, hvor de fleste andre bygninger har langt færre etager, var meldingen fra partiet fremført af gruppeformand Ann Sibbern.

Hun sagde også, at hun fandt det »hovedrystende«, at man tillod et sådant byggeri på stedet uden at kræve parkeringspladser straks, idet disse først skal indtænkes senere. Set i lyset af de parkeringsproblemer, man oplever i Slagelse by.

Ann Sibbern slog også fast, at Dansk Folkeparti går ind for grønne områder i bymidten, så derfor kunne partiet ikke gå ind for, at der forsvandt et i forbindelse med byggeriet.

Tidligere kritik Problemerne omkring parkeringen har også været rejst af Steen Olsen (S).

Han havde i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget bedt forvaltningen om indenfor det kommende år at redegøre for, hvordan parkeringspladserne skal anvises, og den bemærkning fastholdt han i byrådet.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) sagde da også, at der er behov for, at man får lavet en »masterplan« for, hvordan man kan løse problemerne med parkering i byen.

Thomas Clausen fra Enhedslisten opretholdt også sin bemærkning om, at han opfordrede til, at der kom træbeklædning på facaden, hvor der i øvrigt også ifølge planen skal være mulighed for at opsætte solcellepaneler.

relaterede artikler

Vartegn sendes i høring: Otte etager midt i byen 04. september 2019 kl. 06:05

Et højhus for millioner: Her er planerne for de otte etager i Slagelse 25. februar 2019 kl. 05:50