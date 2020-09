Dette kort viser placeringen af de nye boliger syd for Musholmparken ud mod Tårborgvej.

Ja til boliger ved Musholmparken

Byrådet har sagt ja til lokalplan, der også giver mulighed for opførelse af dobbelthuse syd for Musholmparken ud mod Tårnborgvej.

Slagelse - 02. september 2020 kl. 10:29 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en ny lokalplan åbnes der nu også op for, at der kan opføres dobbelthuse i en mindre del af Højbjergparken.

Slagelse Byråd vedtog på sit møde mandag Lokalplan 129A, Lysehøj for et boligområde syd for Musholmparken. Det skete uden bemærkninger fra byrådsmedlemmer.

Højbjergparken er beliggende i den nordlige del af Korsør og består i dag af enfamiliehuse på store grunde. I Højbjergparken gælder i dag den eksisterende lokalplan 129, der kun giver mulighed for fritliggende parcelhuse. Med lokalplan 129A udpeges et nyt delområde ud mod Tårnborgvej, hvor der både kan etableres fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse.

Modstand mod dobbelthuse Kommunen har i offentlighedsfasen modtaget tre høringssvar. De omhandler modvilje mod dobbelthuse og lejeboliger i området samt bemærkninger vedrørende parkeringskrav og parkeringsforhold i området.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Det har været vurderingen i kommunens administration, at vedtagelse af lokalplanen er med til at fremme et varieret udbud af boliger i Korsør.

Ifølge Masterplan for Korsør by skal der arbejdes for, at der etableres flere mindre men attraktive ejer- og/eller lejeboliger. En vedtagelse af lokalplanen vil være i overensstemmelse med masterplanen, fremgår det af dagsordenen.

Krav til dobbelthuse Grundene har været til salg siden 2006 og er endnu ikke fuldt udbygget.

Det er administrationens vurdering, at en vedtagelse af lokalplanen vil kunne fremme områdets fortsatte udvikling.

Administrationen er dog opmærksom på fremkomne bemærkninger vedrørende modstand mod dobbelthuse i et område oprindelig planlagt til store parcelhuse.

- For at fastholde nogle af de eksisterende kvaliteter i området og sikre åbenhed i boligområdet må grunde ifølge lokalplanen hverken udstykkes under 450 kvadratmeter eller bebygges mere end 30 procent. Der må ikke bygges højere end halvanden etage og facadehøjden på dobbelthuse må ikke overstige tre meter, fremgår det af dagsordenen.

Tage på boliger skal bestå af røde teglsten. Dette gennemgående træk er med til at sikre et ensartet udtryk for hele kvarteret for såvel dobbelthuse som enfamiliehuse. Derudover præciseres det, at der ikke må anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen stiller desuden krav om etablering af to parkeringspladser per bolig på egen grund.

Det fremgår også af dagsordenen, at opførelsen af de nye boliger vil medvirke til at afslutte boligområdet mod Tårnborgvej samt afskærme den bagvedliggende bebyggelse fra vejen.