Ifølge erhvervschef Per Madsen ser Vejdirektoratet postitivt på opsætning af 18 meter høj skiltepylon fra McDonald på parkeringspladsen ved Dansk Outlet til venstre for flagstængerne. Foto: Helge Wedel

Ja til McDonald-pylon nyt sted

Op til 80 procent af salget på den nye McDonald-restaurant i Korsør Erhvervspark langs Tårnborgvej med forventet åbning i julemåneden kommer fra tilfældige strøgkunder. Konkret og især fra motorvejens fra- og tilkørsel 42 få hundrede meter væk. Derfor har McDonald bedt om lov til at opsætte en 18 meter høj pylon med virksomhedens velkendte logo »den gyldne måge« øverst. Men Vejdirektoratet var ikke sindet at sige ja til den ønskede placering, fordi pylonen stod med åbent landskab som baggrund.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her