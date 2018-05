Projektet med de 22 seniorboliger udgør kun en lille del af den nye store planlagte bydel ved Ndr. Ringgade i Slagelse østby, hvor der skal opføres i alt omkring 330 boliger. Denne illustration fra lokalplanen viser, hvordan området kan komme til at tage sig ud med lavt byggeri, parcelhuse og fem etagers boligblokke.

Ja til 22 seniorboliger i Skovsø

Slagelse - 29. maj 2018 kl. 06:48 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Slagelse Boligselskab kan man nu gå videre med et projekt omkring 22 boliger i det nye boligområde Skovbrynet ved Ndr. Ringgade i Slagelse østby.

Et flertal i byrådet bestående af S, SF, LA og Enhedslisten sagde nemlig ja til at give et forhåndstilsagn til, at grunden kan sælges til Slagelse Boligselskab og dermed indgå som det såkaldte kommunale grundkapitallån på 10 procent af anskaffelsessummen.

Det specielle ved sagen er dog, at grunden som tidligere nævnt stadig er privat ejet. Derfor skal kommunen jo tage penge op af kassen, hvilket Venstre, DF og Radikale Venstre havde deres betænkeligheder ved.

Savner en plan

- Vi savner jo en plan for, hvordan man skal udbygge med almene boliger her i kommunen. Hvor skal der bygges, og hvilke aldersgrupper skal sker bygges til, sagde V-gruppeformand Knud Vincents.

Han sagde, at der var meget godt i det fremlagte projekt, men han kunne godt tvivle på, om det nu også var den rigtige aldersgruppe man byggede til.

- Der er jo behov for ungdomsboliger ved Campus Slagelse, og hvad med højskolegrunden i Skælskør. Vi har jo kun et bestemt beløb at gøre godt med, sagde Vincents.

V, DF og Radikale Venstre mente derfor, at sagen burde henvises til drøftelse i forbindelse med budget-forhandlingerne.

Dette forslag blev dog stemt ned af flertallet bestående af S, SF, LA og Enhedslisten.

Stor efterspørgsel

Mindretallet havde også påpeget, at det ikke af oplægget fremgår, at der er taget de nødvendige tiltag i forhold til målgruppen, blandt andet med plads til hjælpemidler.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) sagde dog her, at boligselskabet havde oplyst, at der var taget højde for det.

- Men jeg er enig i, at vi skal have en generel drøftelse omkring det almene byggeri i kommunen, sagde borgmesteren, der dog ikke var i tvivl om, at der ville være stor efterspørgsel efter boligerne i projektet.