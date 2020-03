Ja tak til overvågning: Nu skal uromagere fanges på kamera

Slagelse Lystanlæg skal overvåges. Ballademagere skal stoppes, inden toiletter, legeplads og andet fælles gods smadres. De unge skal dog også mødes i deres ønske om et samlingspunkt.

Slagelse - 03. marts 2020

Det er ikke altid freden og fordrageligheden, der præger Slagelse Lystanlæg, som det seneste år har fået flere skrammer efter særligt unge menneskers udskejelser.

Udover svinemikler og festhungrende gæster raserer hærværksmænd til tider også oasen centralt i Slagelse. Det kan besøgende, der føler sig chikaneret, og naboer, der trues, når de kommenterer rabalderet, skrive under på.

Nu sætter Slagelse Kommune derfor kameraovervågning op. Det besluttede politikere i erhvervs- og teknikudvalget mandag som en direkte konsekvens af ildspåsættelser, molesterede borde-bænke-sæt, andet hærværk og lignende.

Ifølge udvalgsformand tages der hensyn til naboer og beboere i området omkring anlægget, herunder i Fruegade. Villum Christensen (LA) indrømmer dog samtidig, at kameraovervågning ikke »fanger« alt.

- Der er nogle sociale ting, man ikke fanger ved at sætte overvågning op. Så vi ønsker selvfølgelig også at finde ud af, hvad man gør fra politiet og de sociale myndigheders side, siger han og tilføjer, at han i udgangspunktet ikke mener, at offentligheden skal overvåges.

Her er der dog en god grund, idet hærværket forhåbentlig hører op, hvilket det også gjorde, da der blev overvåget sidst. Dengang var det imidlertid kun på midlertidig basis.

- Der er mange andre steder i kommunen, hvor der er overvågning. Der ligger en manual for, hvordan den her overvågning skal bruges, og hvordan dataene skal håndteres. Der skal være styr på, hvem der har adgang til hvad. Det skal også have en vis kvalitet, så materialet kan bruges til noget. Der skal ikke være nogen sorte skygger, men være så godt, at det kan bruges, hvis der er ballade, siger han.

Der er desuden også planer om skilte, som skal opfordre gæster til at opføre sig ordentligt.

Tiltag, der samlet vil beløbe sig til godt en kvart million kroner inklusive overvågningen.

Politi holder øje Hos politiet erkender man, at der af og til er problemer med specielt unge mennesker.

- Det er jo et fænomen. Grønne fællesområder indbyder til samling, og det er her, de unge mødes og spiller høj musik - og det er vi meget opmærksomme på. Vi kigger jævnligt forbi, selv om vi i sagens natur ikke kan være til stede 24 timer i døgnet, siger politikommissær Peter Skriver, Slagelse Lokalpoliti, der er lokal tovholder på ordensmagtens forebyggende indsats.

- Vi prøver at finde ud af, hvilke unge der går igen, og hvem af dem vi møder mange gange. Det skal også siges, at vi indimellem, når vi får anmeldelser om høj musik og uro, sender patruljer forbi, men når vi så kommer, er der blevet skruet ned, siger Peter Skriver, som fortsat opfordrer naboer, øvrige gæster i anlægget, der måtte blive utrygge, og andre til at ringe til politiet ved uro.

- Jeg vil helt klart anbefale, at man retter henvendelse, når man generes. Så skal vi nok reagere i den udstrækning, vi kan. Det er vigtigt for det forebyggende arbejde med unge, at vi kommer derned, lyder det.

Drejer sig om samspil Ifølge SSP-konsulent Brian Sørensen er det intet under, at unge mennesker søger imod anlægget.

- Et eller andet sted skal de jo være, og hvor de engang var på stationen, er de nu i anlægget, siger SSP-konsulenten, som hæfter sig ved det ellers gode samarbejde, der hersker for tiden.

- Der er en masse i gang, og det med at etablere en form for samlingssted giver rigtig god mening. Det er også - hører jeg - hvad de unge selv har ønsket, siger han med direkte henvisning til planerne om et samlingspunkt i anlægget, hvor de unge kan hygge sig, slå sig løs og mødes på kryds og tværs.

- Det hele handler om at mødes et sted og også høre på de unge. De fleste er der ikke for at lave ballade, men fordi de ikke har nogen andre steder at være, siger Brian Sørensen.