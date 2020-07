Ejendommen Nygade 8 med den 35 år gamle radio og tv-forretning J&M Radio er sat til salg for fire millioner. Ejerne Jørgen Rasmussen og Michael Krogsgaard Thomsen fortæller, at de hurtigt finde et andet sted at sælge varmepumper og drive radio- forretningen videre fra. Foto: Helge Wedel

J&M Radio sætter ejendom med deres forretning til salg

35 års forretningshistorie i Korsør står foran markante ændringer. Ejendommen med J&M Radio oprettet og åbnet af Jørgen Rasmussen og Michael Krogsgaard Thomsen tilbage i 1985 og med adresse de fleste år i det absolutte centrum af Korsør Nygade 8 er sat til salg for fire millioner kroner. I stuen er forretningslokale med tv-radioforretningen og kælder under. På 1. og 2. sal to boliger, der er lejet ud.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her