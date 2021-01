Iværksætter bag succesrigt madkoncept klar med ny madoase

Se billedserie Rasmus Erichsen vil fortsætte med at åbne nye Madoaser. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 07. januar 2021 kl. 10:19 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Fire år efter at Korsørdrengen Rasmus Erichsen stiftede Stop Madspild Lokalt, bliver muligheden for også at hente gratis overskudsmad i Slagelse en realitet 15. januar. Så åbner Madoasen i en del af de gamle Ford-lokaler i Smedegade.

Det bliver udleveringssted nummer 18 for de fødevarer, som supermarkeder og virksomheder ellers ikke kan komme af med, før holdbarhedsdatoen bliver et problem.

Stop Madspild Lokalt har »oaser« over hele Sjælland plus Fyn, Bornholm og Nordjylland, men det er altså først nu, at konceptet med udspring i Korsør holder sit indtog i nabobyen Slagelse.

- Det har været svært at få lokaler i Slagelse. Vi har prøvet på det de sidste par år, forklarer Rasmus Erichsen og tilføjer, at ekspansionen vil fortsætte. Først for ud over Slagelse ligger en åbning i Glostrup.

- Jeg tror, folk er blevet mere bevidste om, hvor stort et problem, madspildet er. Folketinget har jo også sat fokus på klima-agendaen, og der er stadig sindssygt meget madspild, vi ikke når ud til, siger han.

Stop Madspild Lokalt tæller i dag omkring 600 frivillige, der får det hele til at fungere. I øjeblikket dog på nedsat blus nogle steder på grund af coronaen.

Virussen får også indflydelse på åbningen af Madoasen i Slagelse, som kommer til at foregå virtuelt med taler af Rasmus Erichsen og borgmester John Dyrby Paulsen (S).