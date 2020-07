Se billedserie It-konsulent Stefan Boel og key account manager for salg i Danmark Michael Juul foran de midlertidige lokaler på Japanvej. Firmaet har fået tilladelse til at opføre et op mod 2500 kvadratmeter stort kontormiljø med showroom på Japanvej. Foto: Slagelse Erhvervscenter

It-firma vil opføre nyt kontor med plads til 200 ansatte

Slagelse - 02. juli 2020 kl. 08:23 Af Arne Svendsen og Mette Juhl, Slagelse Erhvervscenter

Efter 20 år på det grønlandske marked satser it-virksomheden Comby nu på at udvide sine aktiviteter i Danmark.

Det sker fra Japanvej i Slagelse, hvor medarbejderstaben hele tiden vokser for at kunne følge med væksten.

Forventningerne til fremtiden er så store, at virksomheden allerede har gang i planer om at opføre nyt kontor og showroom lokalt med plads til op til 200 ansatte.

Den grønlandske it-virksomhed har siden starten i 2001 haft fuld fart på udviklingen som følge af, at efterspørgslen på it og internetløsninger er støt stigende.

Nu vender man blikket mod det danske marked, hvor virksomheden ser et stort potentiale for yderligere vækst.

Det vigtige miljø Comby har specialiseret sig i it-drift til faste priser, herunder fuld it-outsourcing. Samtidig arbejder firmaet med Circular Computing.

- Da vi jo kommer fra Grønland, kan vi se, hvilke konsekvenser klimaændringerne har. Derfor betyder det meget for os at passe på miljøet uden at gå ned på kvalitet. Det har blandt andet resulteret i et tæt partnerskab med Circular ComputerTM, så vi kan tilbyde CO2 neutrale laptops, fortæller administrerende direktør i Comby, Brian Torp.

Det er med afsæt i disse koncepter, at firmaet nu satser på det danske marked, mens det fastholder aktiviteterne i Grønland.

- Vores egne kvalitetskrav til vores leverancer er meget høje. Vi har i en periode sagt nej til kunder, fordi vi ikke har haft ressourcerne til at sikre kvaliteten. Men nu ser det anderledes ud, og med den interesse vi oplever, og den dialog vi har med kunderne, forventer vi hurtigt at kunne passere 100 ansatte, udtaler Brian Torp.

Godt placeret for rekruttering Der er 23 ansatte tilknyttet hovedkontoret i Nuuk, men i takt med at virksomhedens aktiviteter er vokset, har Comby været udfordret på at kunne rekruttere nok kvalificeret arbejdskraft.

Derfor valgte man i slutningen af 2019 at etablere en filial i Danmark, hvor valget faldt på Slagelse.

- Vi havde kig på tre forskellige byer, hvor der var let adgang til motorvej og tog - af hensyn til at kunne tiltrække medarbejdere. Der er mange dygtige it-folk, som gerne vil slippe for at pendle til hovedstaden. Når vi valgte Slagelse, så er det også fordi, vi blev godt modtaget her af erhvervschef Per B. Madsen fra Slagelse Erhvervscenter, der hjalp os godt i gang i byen, siger Brian Torp.

35 ansatte på et år Målet var i første omgang at etablere en mindre filial, hvor danske kompetencer indenfor it kunne hjælpe med at supportere de grønlandske kunder. Men med en forankring i Danmark er det nærliggende også at gå ind i det danske marked.

- Vi kunne hurtigt se, at vi ville blive presset på pladsen i de første lokaler på Mariendals Alle. Derfor er vi midlertidigt rykket ind på Japanvej 3 med foreløbigt otte ansatte, mens yderligere fire starter efter sommerferien. Forventningen er, at vi når op på omkring 35 ansatte allerede i løbet af i år, siger Brian Torp.

For at få plads til yderligere ekspansion har Comby ansøgt og fået tilladelse til at opføre et op mod 2500 kvadratmeter stort kontormiljø i to plan med tilhørende showroom - også på Japanvej. Her vil der være plads til helt op til 200 ansatte.

I processen med at finde en egnet byggegrund har Slagelse Erhvervscenters erhvervschef endnu engang været behjælpelig og kommunen har nikket god for byggeplanerne. Dermed er vejen banet for at komme i mål med ønskerne om at etablere en stor og moderne arbejdsplads lokalt.

- Vi har brug for medarbejdere, og vi har brug for pladsen for at kunne vækste i både Grønland og Danmark. Det bliver muligt med de nye lokaler, siger Brian Torp.

Man kan læse mere om Comby på comby.gl