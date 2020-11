Kenneth Niemann, længst til højre, havde indstillet Slagelse Gymnasium til prisen. Her er han sammen med kollegerne fra gymnasiets it-afdeling, rektor Lotte Büchert og Louise Hartmann, der er ansvarlig for gymnasiets administrative personale. Foto: Per Christensen

It-elev sørgede for hæder til gymnasium

Kenneth Niemann fra Hemmeshøj, der er ved uddanne sig til it-supporter på ZBC's afdeling i Ringsted, har sørget for, at Slagelse Gymnasium har fået en særlig anerkendelse som læreplads.

Selv om det var Dansk Plejeteknik i Høng, der denne gang løb med prisen som årets læreplads for ZBC-elever, mente erhvervsskolen alligevel, at Slagelse Gymnasiums it-afdeling skulle have opmærksomhed, efter at Kenneth Niemann havde indstillet gymnasiet til prisen.

Det var blandt andet sket ved i sin indstilling at fortælle, at han aldrig har følt sig som »bare en elev« i den tid, han foreløbig har været i it-afdelingen, hvor han også bliver inddraget i de beslutninger, der skal tages og i det hele taget trives med kollegerne.

Det skortede i hvert fald ikke på rosende ord, da praktikkonsulenterne Michael Rasmussen og Flemming Dan Nielsen fra ZBC troppede op på gymnasiet for at fejre såvel Kenneth som hans læreplads. »Roserne« kom blandt andet fra rektor Lotte Büchert:

- Det var noget af en overraskelse, at du indstillede os som årets læreplads. Vi opfatter dig jo ikke som en elev. Jeg er dybt taknemmelig for, at du synes, vi er et sted, hvor det er værd at være i lære, sagde hun blandt andet.