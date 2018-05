Den tidligere Irma-butik i gadeplan har haft flere interesserede lejere på besigtigelse. Foto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: Irma-butik interesserer flere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Irma-butik interesserer flere

Slagelse - 16. maj 2018 kl. 09:43 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter godt en uge med mulighed for at finde en ny lejer til den tidligere Irma-butik i Slagelse har Nybolig Erhverv Jørgen Klode haft tre-fire potentielle lejere med på fremvisning i den lukkede dagligvareforretning. Dermed vurderer Henrik Nikolajsen fra ejendomsmæglerfirmaet, at der er gode udsigter til at få lejet lokalerne ud.

Det er efterhånden en måned siden, Irma-forretningen lukkede, men ejendomsmægleren har kun haft den til leje i godt en uge, fordi Coop rådede over den et stykke tid efter lukningen.

Der er ikke noget krav om, at der skal drives dagligvare-forretning på stedet, men Henrik Nikolajsen mener, at en eller anden form for butik, der udnytter de store vinduespartier ud mod både Stenstuegade og Korsgade, er mest oplagt.

- Den er måske lige lille nok til en ny dagligvareforretning. De vil godt have mere plads, men den kan bruges til alle typer butik. Det er jo gode, reelle, firkantede lokaler. Der kan også være restaurant, konstaterer ejendomsmægleren over for Sjællandske.