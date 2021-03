Se billedserie Der er store planer for Kvægtorvskvarteret.

Send til din ven. X Artiklen: Investorer parat med millioner af kroner: Nu er rammerne for kæmpemæssigt boligområde klar

Investorer parat med millioner af kroner: Nu er rammerne for kæmpemæssigt boligområde klar

Revideret og nu godkendt helhedsplan for Slagelse Bypark, også kaldet Kvægtorvskvarteret, er klar. Nu kan det kun gå for langsomt med at få bygget boliger, som ifølge politikere passer perfekt ind i det tidligere industriområde.

Slagelse - 10. marts 2021 kl. 06:20 Kontakt redaktionen

Det tegner lovende for udviklingen af det tidligere industriområde ved Ndr. Ringgade i Slagelse, som førhen husede to store slagterier, et gasværk og produktionsvirksomheder. Politikere i kommunens miljø-, plan- og landdistriktsudvalg er nu nået til enighed om en helhedsplan for Slagelse Bypark, også benævnt Kvægtorvskvarteret, hvor flere investorer ved muffen er klar med planer for hundredvis af boliger.

