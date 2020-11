På begge sider af Kvægtorvsvej, der stikker ind fra Ndr. Ringgade, er der planer friplejehjem. Foto: Morten Mikkelsen

Send til din ven. X Artiklen: Investorer bliver tætte naboer: Vil begge bygge boliger og plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Investorer bliver tætte naboer: Vil begge bygge boliger og plejehjem

Slagelse - 04. november 2020 kl. 08:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Scandinavian Property Development, der har indgået en betinget købsaftale med Continental Ejendomme, vil bygge stribevis af boliger og sågar et friplejehjem på grund ved Ndr. Ringgade. Det skal mere nøjagtigt ske ved den tidligere gasværksgrund og det tilstødende areal, der i dag fyldes af brokker, men ellers hidtil og historisk set har været præget af industri.

Læs også: Stor slagterigrund lokker endnu flere investorer til

Politikere i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget har netop givet grønt lys til, at der nu skal sættes gang i lokalplanarbejdet for de 15.440 kvadratmeter bebyggelse.

Planerne ligner imidlertid naboens, PFA Pension, som i sommer underskrev købsaftale på den tidligere slagterigrund.

Her er PFA og OK-Fonden gået sammen om at opføre en samlet bebyggelse på 27.000 kvadratmeter, et forarbejde til et friplejehjem med 75 boliger, et seniorbofællesskab med 30 boliger og 40 seniorboliger.

Allerede i det tidlige forår 2021 sendes opgaven i udbud, meldes det.

Er der brug for to? Byggeriet i Slagelse er det første af ti lignende projekter, som PFA og OK-Fonden opfører i de kommende år i samarbejde med interesserede kommuner rundt om i landet. Som en del af projektet opføres desuden familieboliger og ungdomsboliger sideløbende.

Ifølge Slagelse Kommune kan det virke besynderligt, at vejen nu mere eller mindre er banet for to friplejehjem tæt på hinanden.

- Det virker måske for meget at have to ens projekter kørende. Hvis vi igangsætter to friplejehjem, vil vi måske få en overkapacitet, der vil betyde tomgangsleje, lyder det fra udvalgsformand Jørgen Grüner (SF), der dog efter en vurdering i Center for Sundhed og Ældre godt kan se, at det kan give mening, at der bygges to plejehjem inden for samme område.

- På sigt får vi brug for pladserne, i takt med at der kommer flere ældre til. Det vil vi i løbet af nogle år, siger Jørgen Grüner.

Ændret anvendelse Ifølge Slagelse Kommune vil man kunne ændre plejehjemspladser, som står tomme, til brug for eksempelvis udsatte borgere, eller til borgere, der har brug for rehabilitering eller lignende.

- Og vi ved også, at der mangler pladser i psykiatrien. Måske kan nogle af de pladser, vi vil have i overskud andre steder i kommunen for en stund, kunne bruges til udsatte. Der er mange muligheder, forklarer han og siger her også, at han selv som SF'er ikke ser et problem i et friplejehjem.

I hvert fald ikke i udgangspunktet.

- Jeg har intet imod sådan noget. Vi kan sagtens styre det. Det væsentlige er, at de private tager et ansvar, så det offentlige ikke står tilbage med for store omkostninger, forklarer han.

relaterede artikler

Slagelses skyline til debat: Rapport anbefaler boligbyggeri i op til 12 etager 28. august 2020 kl. 06:20

Boligplaner for millioner: Satser på singler og seniorer 27. juni 2020 kl. 12:00

Rekordhandel på plads: Køber planlægger hundredvis af boliger på kæmpegrund 26. juni 2020 kl. 06:00