54-årige John Dyrby Paulsen (S), borgmester fra årsskiftet, indrømmer, at 2017 var et hårdt og tumultarisk år. Nu ser han frem. Her siger han goddag til nu tidligere borgmester Stén Knuth (V). Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Interview: - Jeg planlægger selvfølgelig fire år frem

Slagelse - 13. januar 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

54-årige John Dyrby Paulsen, ny borgmester i Slagelse Kommune, lægger ikke skjul på, at 2017 var et særligt år. Indimellem ganske tumultarisk.

- Særligt foråret var vanvittigt. Jeg har faktisk ikke prøvet noget lignende, indrømmer John Dyrby Paulsen, der her henviser til det nu kuldsejlede brintbusprojekt i Korsør, som lagde fra land med enige byrådsmedlemmer om bord, men også hurtigt endte ud i en plage, der senere på året gjorde Slagelse berygtet i hele kongeriget.

John Dyrby Paulsen har nu siddet på borgmesterkontoret i knap to uger, og Sjællandske har mødt ham til en snak om manden med kæden, året, der gik, og et 2018, som for ham er skelsættende, i og med han nu er borgmester - i øvrigt efter et ganske omtalt valgforløb, hvor en sjældent set deling af borgmesterposten blev »det muliges kunst«.

Her er der ifølge John Dyrby Paulsen tale om en privatretlig aftale mellem ham og Villum Christensen (LA), som kan ønske at blive borgmester om to år.

- Men der kan ske meget på to år, siger John Dyrby Paulsen, der senest er blevet kritiseret for at melde ud, at han agter at planlægge for alle fire år.

- Men jeg planlægger selvfølgelig fire år frem. Andet giver ingen mening. Alt skal jo ikke gå i stå om to år, fordi vi har lavet sådan en aftale. Faktisk skal jeg tænke fire år frem, for jeg skal tage udgangspunkt i hele kommunen og hele perioden, siger han.

- Alt andet ville være pligtforsømmelse, tilføjer han.

John Dyrby Paulsen er født, opvokset og bosiddende i Korsør. Her bor han sammen med sin hustru Charlotte, som han mødte for 20 år siden, hvor de begge stillede op til byrådet for Socialdemokratiet.

- Og hun fik faktisk flere stemmer, end jeg gjorde, og blev også valgt. Hun var i byrådet i Korsør i seks år, siger borgmesteren, som også blev valgt ind, men stoppede otte år efter, hvor han fik plads på tinge - på et afbud.

- Jeg stillede op i 2005 og blev suppleant, så da der opstod en plads to år efter, kom jeg i Folketinget, siger John Dyrby Paulsen, som altid har sagt, at ti år i landspolitik er nok.

