Fra overrækkelsen ses her fra venstre formanden for Lokalt Arbejdsmarkedsråd, byrådsmedlem Thomas Clausen fra Enhedslisten, leder af Hesselgården Steen Bjerregaard, virksomhedskonsulent Marlene Bilenberg og keramiker Cecilie Dige, der havde lavet de fade og stentøjsfrøer, som sammen med diplom udgjorde prisen. Privatfoto

Institution får pris for socialt ansvar

Den integrerede daginstitution Hesselgården har fået pris fra Lokalt Arbejdsmarkedsråd. Blandt andet for at ansætte arbejdssøgende med handicap.

På den integrerede daginstitution Hesselgården på Sorøvej i Skælskør gør man en stor indsats for at ansætte folk, som kan have vanskeligheder ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her