Se billedserie 85-årige Ingrid Larsen var stor modstander af hjemmehjælp digitalt via en skærm, men i dag er hun lykkelig for den nye teknologi, der også giver hende en nærmere kontakt til hendes familie. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ingrid var imod digitalt besøg men nu er hun bare glad... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingrid var imod digitalt besøg men nu er hun bare glad...

Hjemmeplejen tilbyder borgerne digitalt besøg via en tablet. Hos to borgere i Korsør er der stor tilfredshed med den digitale kontakt i stedet for fysisk fremmøde af hjemmehjælperen, når der skal hjælp til at tage medicin.

Slagelse - 17. december 2020 kl. 08:00 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Jeg var én af dem, der var mest imod det, men jeg er blevet så lykkelig for den. Og når jeg kan finde ud af den, så kan alle finde ud af den. For jeg er ikke særlig teknisk.

Sådan siger 85-årige Ingrid Larsen i Korsør. Hun er blandt de indtil nu 15 borgere, der modtager hjælp fra hjemmeplejen digitalt med opkald på en tablet i stedet for, at hjemmehjælperen møder op fysisk på hendes adresse.

- Jeg er så ovenud glad for min skærm. Førhen skulle jeg sidde og vente på besøg om eftermiddagen. Nu kan jeg tage afsted, og så har jeg aftalt med hjemmeplejen, at de kan lave et skærmopkald ved 17-tiden. Det giver mig lige en times ekstra frihed, siger Ingrid Larsen.

Kontakt til familie - Jeg bruger også skærmen til at holde kontakt til min familie i Skælskør, Vemmelev og på Fyn, hvor jeg har et lille oldebarn på to år, som jeg nu har mulighed for at følge tættere, siger Ingrid Larsen, der dagligt får et digitalt skærmbesøg som hjælp til medicingivning ud over de fysiske besøg fra hjemmeplejen. Rengøring er eksempelvis ikke muligt at udføre digitalt!

Fin kontakt Også Lone Nordquist på 80 år i Korsør er glad for den nye teknologi og kontakten via en skærm.

- Jeg synes, det går fantastisk godt. Det er en god løsning, og jeg er meget tilfreds. Vi har en fin kontakt over skærmen. Det er en god måde skærmen er blevet leveret på, og de var her og installere det, og nu er det bare at trykke på skærmen, når de ringer op, siger Lone Nordquist. Hun får skærmbesøg hver dag ved 21-tiden til medicingivning ud over de fysiske besøg fra hjemmeplejen.

30 skærme bestilt Skærmmøder er blevet mere og mere populære ikke mindst i forbindelse med corona. Hjemmeplejen område Halsskovvej i Korsør har taget de virtuelle muligheder til sig. Her får 15 borgere skærmbesøg og i alt 30 skærme er bestilt.

Mest muligt selv - De fleste borgere vil selvfølgelig helst kunne klare så meget som muligt selv. Det at være selvhjulpen oplever de fleste af os en rigtig stor tilfredshed ved. Vi har derfor valgt at supplere nogle af de fysiske besøg med skærmbesøg i de situationer, hvor borgerne ikke har brug for, at vi er fysisk tilstede, siger Sandra Petersen. Hun er områdeleder for hjemmeplejen område Halsskovvej i Korsør.

Hun tilføjer, at skærmbesøg også giver borgerne mere frihed, da de ikke skal tilpasse dagen efter, hvornår hjemmeplejen kommer. Målet er på sigt at udvide til andre steder og fagområder i kommunen, hvis erfaringerne viser, at skærmbesøgene giver værdi for både borgere og medarbejdere.

Mere nærvær Erfaringerne fra skærmbesøgene viser indtil nu, at flere oplever mere tryghed og nærvær ved skærmbesøgene.

- Det kan være grænseoverskridende at skulle have en medarbejder ind i sit hjem flere gange i løbet af dagen, f.eks. hvis det er psykisk sårbare borgere. Skærmbesøg er et rigtig godt supplement, hvor borgeren kan være mere tryg ved situationen. Vi oplever også, at borgerne til tider føler mere nærvær ved skærmbesøg, da man undgår spildtiden ved at hjemmeplejen skal ind og ud i hjemmet, af og på med overtøj og lignende. Tiden bruges mere effektivt, hvor kun borgeren er i fokus, og det giver mere nærvær for borgerne, siger Lisa Paludan Gummer. Hun er velfærdsteknologisk konsulent.

Giver mening I forebyggelses- og seniorudvalget følger man de nye velfærdsteknologiske muligheder med stor interesse.

- Velfærdsteknologien giver nogle spændende nye muligheder for både borgere og medarbejdere. Det er meget positivt, at de nuværende erfaringer viser, at skærmbesøg kan være et godt supplement. Skærmbesøg skal naturligvis ikke erstatte alle fysiske besøg, og det er der bestemt heller ikke lagt op til. Skærmbesøg skal bruges i de situationer, hvor det giver mening, og hvor borgeren er interesseret og tryg ved det. Vi glæder os til i udvalget at følge initiativet og erfaringerne med skærmbesøg, siger Unnie L. B. Oldenburg (S). Hun er fungerende formand i forebyggelses- og seniorudvalget.