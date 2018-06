Ingen ved hvor farlig Halsskov Havn er at opholde sig i

Se billedserie Det store jordfaldshul vil det koste godt 300.000 kr. plus moms at reparere. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 02. juni 2018

Korsør: Tidligere havnechef i Korsør Flemming Erichsen (S) mener, at afspærringer i vandsportscenteret er nødvendige, indtil der er vished for, hvor stor risikoen for kollaps af kajkanterne og jordfaldshuller er.

På mandag drøfter politikerne i erhvervs- og teknikudvalget, hvor farligt det er for publikum at opholde sig i vandsportscenteret i Halsskov Havn.

Medlem af udvalget Flemming Ericsen (S) er med sin årelange erfaring som havnechef ikke i tvivl.

- Vi må spærre det yderste af molerne af for offentligheden, indtil vi får nøjagtig vished for, hvor stor fare der er for kollaps af færgelejerne på grund af de hullede og tyndslidte spunsvægge. Jeg tror, at det er meget slemt, for en tommelfingerregel siger, at spunsvægge holder i 50 år, når de vedligeholdes. Halsskov Havn er indviet i 1957, og der har ingen vedligeholdelse været de seneste 20 år, siger Flemming Erichsen til Sjællandske. Han tilføjer, at han nødig vil være der, hvis betonkajerne pludselig skrider i vandet på grund af »papirtynde« spunsvægge.

En ny dykkerundersøgelse til 110.000 kroner af de 575 meter lange kajkanter i færgelejerne er netop afleveret til Slagelse Kommune, men ingen eksperter har endnu konkluderet på dykkernes helt nye dokumentationer af de mange huller i de tynde spunsvægge og knækkede betonpæle.

For på mandagens møde drøfter politikerne i stedet en specialistrapport med stikprøver fra 2017. Det er Sweco, der er bedt om at vurdere risikoen for sammenstyrtninger og jordfaldshuller. I rapporten, som Sjællandske har haft adgang til, står: »Den dykkerundersøgelse af spunsvæggene, der er planlagt udført i maj 2018, vil give et bedre overblik over spunsvæggenes tilstand og kan evt. medfører en opdatering af nærværende notat.«

Med andre ord har ingen endnu vurderet risikoen for nye jordfaldshuller og sammenstyrtninger med baggrund i den helt nye og meget grundige dykkerundersøgelse.

Sweco skriver med udgangspunkt i de gamle stikprøver - »Der er ikke tvivl om, at spunsvæggene i Halsskov Havn er i ringe forfatning. Umiddelbart vurderet, står konstruktionerne ikke med normmæssig sikkerhed, men Sweco mener dog, at der ikke umiddelbar er fare for konstruktionernes stabilitet.«

Sweco redegør også for, at det specielt er i vinterhalvåret med storme og stor bølgegang, at der er pres på de hullede og tynde spunsvægge. Derfor lyder vurderingen fra Sweco, at der ikke er behov for, at hele området afspærres i det nuværende sommerhalvår.

»Om der skal afspærres på et senere tidspunkt, må vurderes ud fra dykkerundersøgelsen, planlagt til udførelse i maj 2018.«

En vurdering, der altså endnu ikke har fundet sted, mens genopbygning for en million kroner af det brandhærgede udspringstårn, står for at skulle begynde. I værste fald altså for at adgangen til tårnet umiddelbart efter må spærres af på grund af sammentyrtningsfare.

Ifølge Flemming Erichsen dur det ikke med lappeløsning.

- Vi er en kommune og sikkerheden skal være 100 procent i orden. Og det koster altså næsten 20 mio. kr. at opnå den normmæssige sikkerhed i havnen, siger Flemming Erichsen.

Han kan ikke svare på, hvorfor havnens tilstand ikke blev undersøgt, inden man besluttede at bruge 12-13 mio. kroner og etablere et vandsportscenter med toiletbygning og udsprings- tårn. Et vandsportscenter der på et tidspunkt blev udråbt til at skulle være i verdensklasse, men hvor fundamentet nu helt bogstavelig talt er i fare for at forsvinde under det.