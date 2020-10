83-årige Palle Høst Andersen åbner forgæves vandhanen i sit køkken, for det var ikke på Grønningen i Slagelse, men på Grønningen i Korsør, at vandforsyningen var afbrudt.Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Ingen vand grundet byfejl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen vand grundet byfejl

Tirsdag morgen kl. 20 minutter over syv og knap syv timer frem var det slut med vand i fire huse på Grønningen i Korsør. I nummer 53 forstod 83-årige Palle Høst Andersen ikke, at der ikke var noget vand, for han havde fra SK Forsyning modtaget besked om, at der blev lukket for vandet på Grønningen i Slagelse.

Slagelse - 06. oktober 2020 kl. 19:55 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Jeg anede ikke uråd, fordi der stod Slagelse, så jeg havde ikke tappet vand, som jeg gjorde i sidste uge, hvor der også var lukket, siger Palle Høst Andersen.

Han tilføjer med et glimt i øjet, at Slagelse fylder alt for meget i kommunen inklusiv altså også i det kommunalt ejede forsyningsselskab. Hos SK Forsyning bekræfter kommunikationskonsulent Malene Sadowski, at der var taget fejl af de to enslydende gadenavne i hhv. Korsør og Slagelse, men fejlen blev hurtigt opdaget og rettet på Facebook og på hjemmesiden. Hun mener ikke, at det er særlig tit, at der sker sådanne fejl.

Palle Høst Andersen ventede sin kone hjem fra hospitalet, men håbede, at hun først kom, når der var vand igen.

Naboerne havde været i Netto for at købe drikkevand. Vandforsyningen var afbrudt, fordi et vandrør var sprunget hos en genbo, hvor det havde forvoldt en større vandskade på bl.a. husets gulve.

Palle Høst Andersen har boet i sit hus siden 1966, og ifølge ham er der stadig oftere problemer med sprængte rør i husene for enden af Grønningen. De er bygget i starten af 1960'erne.