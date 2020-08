Se billedserie Torsken er en af de fisk, som de lokale fiskere ifølge undersøgelsen kun yderst sjældent hiver i land. Foto: Per Vagnsø

Ingen tvivl: Her er der ingen fisk tilbage

Slagelse - 20. august 2020 kl. 08:04 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er overhovedet ikke noget at være i tvivl om: Fiskeriet i Agersøsund og Storebælt er blevet dårligere og dårligere gennem de seneste seks år. Det fremgår i hvert fald af besvarelserne fra 70 lystfiskere, som har medvirket i en undersøgelse sat i værk på Storebælt Småbådsklubs hjemmeside. 71 fiskere har medvirket, og de 70 mener, at fiskeriet er blevet dårligere og dårligere. Blot en enkelt mener, at det er uændret.

- Det er endnu et bevis på, at der er et eller andet galt derude, siger småbådsklubbens næstformand, Søren-Anker Jensen.

Klubben fandt det på sin plads at spørge dem, der fisker, hvad de mener, oven på hele debatten om udledning af spildevand, hvor flere mener, at det er den spildevandsrensning, der foregår hos RGS Nordic på Stigsnæs, der ødelægger vandmiljøet.

Det siger Søren-Anker Jensen ikke:

- Vi kan ikke som klub give RGS skylden for det. Det har vi ingen beviser for, siger han og opfordrer Slagelse Kommune til at lave en undersøgelse, der afklarer, hvad det er, der gør, at fiskene søger væk.

- Hvis der ikke er nogen forurening, kan de lukke munden på kritikerne, siger han.

Søren-Anker Jensen ved godt, at kommunen har tænkt sig at bruge 100.000 kroner på en undersøgelse, men han mener - ligesom RGS - at man ikke kommer ret langt for dét beløb.

I undersøgelsen har deltagerne haft mulighed for at knytte kommentarer til deres svar på, om fiskeriet er blevet bedre, er uændret eller er blevet dårligere og dårligere.

»Særligt fiskeriet efter torsk lader til at være blevet dårligere og dårligere. 2020 har været usædvanlig dårligt efter alle arter. Områder der normalvis har givet mange fladfisk, har virket som fuldstændig døde, og kystfiskeriet efter såvel hornfisk som havørred har været det dårligste nogensinde«, lyder det i en af besvarelserne.

Småbådsklubbens næstformand fortæller, at klubben umiddelbart efter, at den var stiftet, i 2014 gennemførte en nytårstur efter torsk. Dengang sejlede medlemmerne ind før tid. De havde simpelthen fanget så mange torsk, at de ikke havde brug for flere. I 2019 blev der fanget én torsk på en tilsvarende tur.