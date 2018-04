Politiinspektør Kim Kliver ved den store og femte ransagning den 24. oktober 2016 af Finn Petersens hus på Tårnborgvej, hvor politiet mødte op med store køretøjer, så Finn Petersen ikke kunne køre ind i sin garage, da politiet havde ringet efter ham. Ransageningen skete efter pres fra Emilie Mengs mor. Foto: Helge Wedel

Ingen svar om mulig politiaflytning i Emilie Meng-sag

Nej, sagde Retten i Næstved onsdag til at yde 69-årige Finn Petersen ekstra erstatning for tort og lidelse, fordi politiet hele fem gange fandt det nødvendigt at ransage hans hus på Tårnborgvej.

De mange ransagninger skyldtes, at naboen talrige gange gik til politiet med lydoptagelser foretaget med en iPhone i huller efter fjernede mursten i væggen mellem det sammenbyggede hus. Naboen mente at kunne høre Emilie Meng. Politiets lydspecialister kunne intet høre, der kunne være Emilie Meng. Alligevel blev ransagningen foretaget næsten hver gang, naboen henvendte sig. Den sidste og største ransagning 24. oktober 2016 dog efter pres fra Emilie Mengs mor via et københavnsk advokatkontor, kom det frem i Retten. Men hvorfor gik politiet ikke til Retten for at få lov til at etablere en lovlig og professionel aflytning af Finn Petersens hus i stedet for at lade naboen fortsætte med sin Iphone? Det undrede Finn Petersens advokat Steen Djurtoft sig over i Retten.

- Politiet kunne jo have etableret en lovlig aflytning, så det en gang for alle kunne fastslås, om der var mistænkelige lyde, der kunne stamme fra Emilie Meng. Hvis de havde gjort det, burde det fremgå af sagen, siger Steen Djurtoft til Sjællandske. Der er i intet politiets redegørelser i sagen om aflytning.

- Hvorfor aflyttede I ikke Finn Petersen og hans hus, så de mange ransagninger kunne undgås?

- Jeg har slet ingen bemærkninger til de efterforskningsmæssige skridt, vi har taget i Emilie Meng-sagen, siger Kim Kliver til Sjællandske. Han er politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Han stod selv i spidsen for den største og femte ransagning med blandt andet varmesøgende udstyr i Finn Petersens hus.

Kim Kliver tilføjer, at efterforskningen for at finde den skyldige i Emilie Mengs død fortsætter.

- Vi har stadig materiale at undersøge og efterforsker fortsat i flere retninger. Det er en sag, der om nogen fortjener at blive opklaret, siger Kim Kliver.

Finn Petersen har anket dommen til Landsretten.

Det er ikke selve beløbet i Finn Petersens krav om erstatning på 75.000 kroner for tort og lidelse efter politiets fem ransagninger, der er det centrale og baggrunden for at anke sagen. Det er retfærdigheden. At det skal koste ekstra ud over den sædvanlige takst på 1200 kroner per ransagning, når politiet efter hver ransagning siger, at de ikke kommer tilbage, fordi der intet mistænkeligt er fundet, men aligevel kommer tilbage fem gange.

Inden Retten i Næstved tirsdag afviste Finn Petersens krav om ekstra erstatning ud over de 10.950 kroner, der dækker fem gange 1.200 kroner i standardtakst for hver ransagning plus 4.950 kroner for rengøring samt udbedring af blandt andet seks borehuller for om muligt at finde hulrum, hvor Emilie Meng kunne holdes skjult, afgav en frustreret Finn Petersen forklaring for Retten.

- Hvad tænker folk ikke, når de ser mig? Det er dybt krænkende og utrygt at have været aflyttet. Hvorfor kommer politiet hele tiden tilbage, når de hver gang siger, at nu kommer de ikke mere? Jeg har stadig søvnløse nætter, koger indvendig og har det rigtig dårligt. Jeg er behandlet af vores politi og retssystem, som var det blot fem standardransagninger, men det var det jo slet ikke, lød det fra Finn Petersen foran dommer Camilla Ljørring og to domsmænd.

Ud over Retten i Næstved har også statsadvokaten og rigsadvokaten afvist, at Finn Petersen har krav på yderligere erstatning.

Den femte og største ransagning fandt sted den 24.oktober 2016, hvor politiet mødte op med store vogne og spcialudstyr og varmesøgere. I en pressemeddelelse fortalte politiet på forhånd om ransagningen uden dog at nævne Finn Petersen eller adressen på huset.

Ransagningen blev derfor fulgt med rullende tv-kameraer og et stort opbud af journalister. Under retsmødet kom det frem, at baggrunden for den store ransagning ikke kun var de mange lydoptagelser, men også et pres fra Emilie Mengs mor, der via et københavnsk advokatkontor havde bedt politiet om at få en ransagningskendelse fra Retten, hvilket skete.

I Retten fortalte Finn Pestersen om oplevelsen.

- Jeg var på besøg hos min 92-årige mor, da politiet ringede for igen at komme ind i mit hus. Da jeg nåede frem, kunne jeg ikke engang køre ind i min garage, fordi politiets biler holdt foran. Der var masser af mennesker, og journalister ringede konstant til mig. Det er umenneskeligt, det politiet har udsat mig for. En kæmpe krænkelse. I lange perioder har det været komplet umuligt at fungere normalt, sagde Finn Petersen.

Men lige meget hjalp det. Retten fandt, at politiet havde passet deres arbejde, omend dommer Camilla Ljørring udtrykte forståelse for, at oplevelserne har været ubehagelige for Finn Petersen.

Han har aldrig været i konflikt med loven.

Emilie Meng blev fundet dræbt i en sø ved Borup på Midtsjælland juleaftensdag 2016. Hun blev sidst set i live ved Korsør Station søndag den 10. juli.

