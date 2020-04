Ingen sang i Slagelse til sommer: Ti picnickoncerter er alle aflyste

Var det ikke for forsamlingsforbuddet, skulle Slagelse Picnickoncerter være afholdt fra den 3. juni til og med den 5. august. Nu flyttes samtlige koncerter til næste år.

Slagelse - 08. april 2020 kl. 10:04 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg tror, at folk har brug for det. Det sociale samvær er bare vigtigt for rigtig mange mennesker.

Sådan lyder det med ærgrelse i stemmen fra Eigil Hou, formand for Slagelse Picnickoncerter, efter statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag forlængte forbuddet mod at samles mere end ti personer til og med august.

Forsamlingsforbuddet betyder nemlig, at i alt ti koncerter fordelt over sommeren i Slagelse Lystanlæg nu bliver aflyst.

- Da jeg startede, sagde man, at vi var mange, hvis der mødte 5-600 gæster op. Men nu kommer der jo typisk op til 1500 for at høre de her koncerter, forklarer Eigil Hou, der nu har måttet aflyse aftaler med samtlige kunstnere.

Ingen økonomiske tab

Var det ikke for forsamlingsforbuddet, skulle Slagelse Picnickoncerter være afholdt fra den 3. juni til og med den 5. august, hvor tiende og sidste band, Medley, skulle på scenen. Bandet skulle her ovenikøbet fejre deres 20 års jubilæum.

- Heldigvis står der i kontrakten med hver kunstner, at hvis vi aflyser inden klokken 15.00 på den dag, de skal spille, så har de ikke krav på nogen penge, fortæller formanden for koncerterne, som derfor kan trøste sig med ikke at lide økonomsiske tab ved aflysningen.

Ifølge Eigil Hou vil man flytte samtlige aftaler med kunstnere og dermed årets planlagte koncerter til nye datoer næste år. Dermed er der i princippet snarere tale om, at picnickoncerterne udskydes i stedet for at blive aflyst.

Klar til næste år

Men sang på plænen i Slagelse Lystanlæg bliver der altså intet af denne sommer.

- Heldigvis har vi udelukkende fået positive tilkendegivelser, og vi er mere end klar til at stille op med scene og god musik til næste år, slår Eigil Hou fast.

Slagelse Picnickoncerter er gratiskoncerter under åben himmel og blev afholdt for første gang i 1997. Koncerterne støttes økonomisk af blandt andre Slagelse Kommune og sponsorer. Man skal nu til at finde ud af, om denne støtte kan overflyttes til næste år.