Se billedserie Som det ses bag Anni Bähring, så er der ingen respekt for de skilte, der er sat på den hvide væg foran de parkerede biler. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Ingen respekt for skilte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ingen respekt for skilte

Manglen på parkeringspladser på Quistgaardsvej og Lützensvej efter åbningen af Lægecenter Korsør på det tidligere Korsør Sygehus er åbenbart så stor, at anvisningsskilte ikke respekteres af bilisterne.

Slagelse - 07. oktober 2021 kl. 06:23 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Det har faktisk ikke hjulpet særligt meget med de skilte. Folk er ligeglade. De bliver bare holdende, så de ældre og ofte dårlig gående gæster til vores Brugercafé ikke kan finde nogle parkeringspladser, siger 68-årige Anni Bähring, der er leder af Brugercaféen. Her sørger frivillige for alle hverdage at lave varm mad til frokost, som de ældre kan købe for enten at spise den i caféen eller tage maden med hjem. Alle hverdag benytter omkring 35 ældre sig af muligheden.

Skilte sat op Sjællandske skrev første gang om parkeringsudfordringerne i april i år. De frygtes at blive endnu større, når den resterende del af sygehuset ombygges til omkring 30 seniorboliger. Efter avisens omtale blev der sat anvisningsskilte op på muren foran Brugercaféen ud for parkeringspladserne. Budskabet er, at parkeringspladserne mellem klokken 11 og 13 mandag til fredag er reserveret brugerne af dagcenteret.

Det er anvisningsskilte, så det udløser ikke bøder, hvis de ikke respekteres, hvilket de ifølge Anni Bähring så godt som aldrig bliver, så de ældres adgang til Brugercaféen dermed bliver besværlig.

Kommunen som ejer Ifølge Sjællandskes oplysninger ejes de fleste af parkeringspladserne foran Brugercaféen af plejecenteret og dermed kommunen.

Og ejere af parkeringspladser har mulighed for selv at bestemme over dem. Eksempelvis ved at kræve, at de kun må benyttes med særlige parkeringstilladelser. Ordninger der mange steder administreres af store private parkeringsfirmaer.

Ikke krav om flere pladser Også personale på og besøgende til plejecentrene mærker den stigende efterspørgsel på ledige parkeringspladser, som åbningen af Lægecenter Korsør har givet.

Det har lederen af plejecentrene Søren Schytt tidligere bekræftet over for Sjællandske med tilføjelsen, at udsigten til 30 nye seniorboliger kan frygtes at give endnu mere parkeringskaos.

Ifølge afdelingsleder ved kommunens center for miljø, plan og teknik Jens Bendix er der etableret de parkeringspladser i området, som lokalplanen kræver.

- Ja, der er faktisk etableret flere parkeringspladser, end lokalplanen kræver. Så nej - ombygningen til ældreegnede boliger/seniorboliger udløser ikke krav om etablering af yderligere parkeringspladser i henhold til lokalplan 118, som gælder for området, forklarede Jens Bendix tidligere til Sjællandske.