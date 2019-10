Se billedserie Niels Bo Jørgensen (tv) ses her sammen med pensioneret speciallæge Bent Enig, der er en af flere læger i støtteforeningen for et hospice i Korsør. Foto: Helge Wedel

Ingen penge til hospice men kampen fortsætter

Slagelse - 24. oktober 2019 Af Helge Wedel

Ikke en krone er sat af til Korsør Hospice i budgetaftalen, men kampen for et hospice fortsætter, forsikrer formanden for Korsør Hospice Støtteforening.

Budgetaftalen for næste år tiltrådt af det snævre flertal bag borgmester John Dyrby Paulsen (S) på 16 byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance og Enhedslisten indeholder ikke en krone til Korsør Hospice.

Det bekræfter socialdemokraternes gruppeformand Flemming Erichsen.

- Vi har drøftet Korsør Hospice, men vi har ikke sat penge af. Kan nogen af de penge, vi i forvejen bruger på restitutionspladser blive til pladser i Korsør, ser jeg det som en fordel for både de ældre og deres pårørende, siger Flemming Erichsen. Senest sagde et flertal i Ældrerådet nej til et hospice i Korsør. Rådet ønskede blandt andet større fokus på restitutionspladser. Også Region Sjælland har sagt nej at indgå en driftsaftale om et Korsør Hospice med henvisning til, at regionen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for antal hospicepladser.

Den 10. april i år var der stiftende generalforsamling for Korsør Hospice Støtteforening, hvor over 100 i dag er medlemmer - heriblandt flere læger.

- Vi giver ikke op og vifter med et hvidt flag, fordi der ikke er sat penge af på budgettet. Kampen fortsætter ufortrødent. Om to år er der formentlig en ny borgmester og en ny regionsrådsformand, siger Niels Bo Jørgensen, der er formand for Korsør Hospice Støtteforening.

Han kalder ideen om at koble hospice med restitutionspladser og et kompetencecenter med uddannelse i den palliative indsats for blandt andet kommunens hjemmesygeplersker for en unik og fremragende idé, der fortsat skal kæmpes for.

Det tidligere konservative byrådsmedlem Niels Bo Jørgensen har de seneste ti år kæmpet for hospiceplanerne i Korsør. Han så det som et stort gennembrud, da der blev sat penge af på finansloven, hvor der er afsat i alt 6,8 mio. kroner. Pengene er fordelt med 2,5 mio. kr. i 2019, 3,1 mio kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 og 2022.

- Nu søger vi staten om at få flyttet pengene fra i år frem til næste år, siger Niels Bo Jørgensen.

Hvad tror du, at ejeren af Korsør Sygehus nu gør?

- Jeg har endnu ikke talt med ham. Korsør Sygehus er det helt oplagte sted, men hvis han bygger det om til noget andet, så skal vi nok finde et andet egnet sted til at udføre den hospiceidé, som både er fremragende, og som der er brug for, siger Niels Bo Jørgensen.