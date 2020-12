Mand skyldig i trusler, men ikke i at have trådt en banan ud i en kvindes klipklapper.

Artiklen: Ingen nedre grænse for tiltaler: 77-årig anklaget for bizar opførsel

Således fik han 14 dages betinget fængsel for at true en kvindelig bekendt med at skubbe hende ned ad nogle trapper, når hun kom hjem fra sygehuset.

Den trussel faldt den 24. juni, mens han måneden efter dømmes for at sige: »Jeg slår dig mere invalid, end du er.«

Ydermere sad manden tiltalt i et tredje forhold, som han imidlertid blev frifundet i. Retten i Næstved fandt det ikke bevist, at han - som anklagemyndigheden har rejst tiltale for - skal have trådt en banan ud i kvindens klipklappere, hvorved der skete skade for 417 kroner.