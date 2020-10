Flere plejebørn fra det hjem, hvor 10-årig ifølge anklager blev udsat for vold og seksuelle overgreb, har forsøgt at skaffe hjælp - men uden held, lød det torsdag ved Retten i Næstved.

Send til din ven. X Artiklen: Ingen lyttede til plagede plejebørn: Politi smed røret på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen lyttede til plagede plejebørn: Politi smed røret på

Da tidligere plejebørn til pædofil-anklaget plejefar opfattede, at noget var galt i forholdet til 10-årig, råbte de op - men ingen lyttede til dem, forklarede de i retten torsdag.

Slagelse - 09. oktober 2020 kl. 06:08 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Jeg ville ønske, at folk havde lyttet til mig.

Med tåre løbende ned ad kinderne, vidnede et tidligere plejebarn ved Retten i Næstved torsdag - tydeligt berørt. For bare få meter fra hende sad den pædofil-anklagede tidligere plejefar fra Skælskør, der ifølge anklagemyndighedens opfattelse har voldtaget, slået og truet en 10-årig pige.

Uhyrlighederne skulle have fundet sted, mens pigen var i pleje hos manden og hans alkoholiserede kone fra december 2005 frem til februar 2007. Og mens andre af familiens plejebørn var vidende om, at alt ikke var, som det skulle være.

Men selv om de forsøgte at råbe op om forholdene, som den 10-årige direkte havde fortalt om, lyttede ingen til dem. Det forklarede flere af plejebørnene, som under sagens andet retsmøde var indkaldt som vidner.

Ringede til politiet Blandt andet skulle to tidligere plejebørn, som er ældre end den forurettede, engang have ringet til politiet for at anmelde forholdene.

Det skete en dag, hvor den på tidspunktet 10-årige pige betroede sig til dem og fortalte, at plejefaren skulle have bedt hende om at tage hans lem i munden, fortalte de fra vidneskranken.

Men anmeldelsen blev her slet ikke taget seriøst, mener de tidligere plejebørn. Artiklen fortsætter efter billedet...

En 64-årig mand fra Skælskør sidder på anklagebænken ved Retten i Næstved for at have voldtaget, slået og truet en på tidspunktet 10-årig plejedatter.



- Til politiet forklarer vi, hvad vi får at vide (af forurettede, red.). Men politimanden siger, at det bare er nogle børn, der er ude på at lave ballade. Og så lægger han på, beskrev det første vidne, der i perioden, hvor overgrebene skulle have fundet sted, havde værelse ved siden af den 10-årige.

Herfra hørte hun også en dag eller aften, hvordan plejefaren var inde på den 10-årige piges værelse og forlangte, at hun ikke sagde noget til nogen.

- Væggene var tynde. Papirstynde, forklarede vidnet ved Retten i Næstved.

Ville have gjort mere Det andet vidne, som flere gange brød sammen under sin vidneforklaring, skulle med egne ord »have fortalt flere om det«, men hver gang være »blevet fejet af vejen«.

"Til sidst bliver man selv i tvivl, om det er rigtigt."

- Tidligere plejebarn til pædofil-anklaget plejefar - Tidligere plejebarn til pædofil-anklaget plejefar - Til sidst bliver man selv i tvivl, om det er rigtigt, fremstammede hun grådkvalt og fortalte, at hun som voksen har haft taget kontakt til pigen, der i dag er i 20'erne, »for at sige undskyld«:

- Jeg ville ønske, at jeg kunne have gjort mere, berettede vidnet, der selv flyttede fra plejefamilien efter bare tre måneder og gav pigen sit mobilnummer i håbet om, at hun ville bruge det. Men det gjorde hun aldrig.

Plejefaren, som selv vidnede i sagen ved første retsmøde, tirsdag, nægter sig skyldig i alle anklager.

Plejefar tidligere dømt Han er dog tidligere dømt for overgreb og seksuelt misbrug af tre plejebørn. Her modtog Slagelse Kommune op til flere underretninger, før de greb ind. Noget, som kommunen har undskyldt og godtgjort med en erstatning på 100.000 kroner til dem hver, efter pigerne i samarbejde med Børns Vilkår lagde sag an mod Slagelse Kommune for ikke at have passet på dem.

I retten har flere af den i dag 64-åriges tidligere plejebørn givet udtryk for, at de siden tiden i pleje, har forsøgt at glemme forholdene.

- Hvad er det præcis, du har forsøgt at glemme, blev et vidne torsdag spurgt af mandens forsvarer, David Neutzsky-Wulff.

- Fra dag ét til dag sidst. Alt, lød svaret.

relaterede artikler

Voldtog og slog 10-årig: Plejefar nægter sig skyldig i anklager 06. oktober 2020 kl. 18:19