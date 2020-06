Ingen karamelkast og uheld med veteranbus

Med plads til 33 passagerer kunne den rigeligt rumme de 24 elever fra 9.Z på Baggsenskolen, hvis forældre havde lejet bussen hos Skælskør Busmuseum for at gøre den sidste skoledag i folkeskolen ekstra minderig med en tur gennem Korsørs gader og afhentning af to af klassens lærere. Eleverne kunne fra bussen vinke til deres to parallelklasser, der tog turen til fods udklædte og spillende meget høj musik gennem byens gader. Alle tre 9. klasser indledte dagen med et fælles møde, hvor reglerne for sidste skoledag blev gennemgået, så dagen både blev festlig men også sikker i forhold til de gældende restriktioner for at begrænse smittefaren med coronavirus.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her