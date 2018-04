Se billedserie En betjent fjerner nummerpladen på en trailer, fordi den ikke har været til syn. Den trækkes af Ole Wang Mathiasens lastbil. Foto: Anders Ole Olsen.

Ingen kære mor ved stor kontrol

Slagelse - 25. april 2018 kl. 08:30 Af Tekst: Helge Wedel Foto: Anders Ole Olsen

Brummende dieselmotorer og en dunst af dielselos var hele tirsdagen arbejdsvilkårene for op imod et halvt hundrede myndighedspersoner, der kontrollerede lastbiler, busser og andre tunge køretøjer på parkeringspladesn ved Q8-tanken på Storebæltsvej lige før betalingsanlægget ved Storebæltsbroen.

Allerede kort tid efter aktionens start var der lastbiler, der ikke fik lov til at køre videre. En fordi den manglede et lovligt antal prøveplader til kørslen, mens en anden fik fjernet nummerpladen på traileren, der var lastet med jern. Det var ejeren af lastbilen Ole Wang Mathiasen ikke udpræget tilfreds med.

- Jeg synes godt nok, at politiet er noget stive og u- fleksible i det, siger Ole Wang Mathiasen.

En betjent fjernede nummerpladen med et koben, fordi traileren ikke havde været gennem det lovpligtige syn, som den var indkaldt til. Derfor var det kun selve lastbilen, der måtte køre videre.

- Jeg sad så sent som i morges og snakkede med konen om, at det da var mærkeligt, at vi ikke havde fået indkaldelse til syn på traileren, som jeg netop har fået reparereret for 35.000 kroner. Jeg synes, at politiet skulle lade mig køre til den nærmeste synshal, som så kunne ringe til dem, når den var synet. Nu taber jeg jo mange penge, fordi jeg først skal hente prøveplader, inden jeg må køre den til syn, lød det ærgerligt fra Ole Wang Mathiasen.

Leder af færdselsafdelingen ved Midt- og Vestsjællands Politi vicepolitiinspektør Peter Stryhn afviser manglende fleksibilitet hos politiet.

- Vi er nødt til at være hårde i filten. For det er alvor, når færdselslovgivningen ikke overholdes, siger Peter Stryhn.

- Og hvad nu hvis vi sagde ok til, at han kunne køre, men at han så lige glemte eller ikke nåede synshallen? Prøvepladen gælder kun en dag, og den sikrer, at han kun må køre til en synshal, slår Peter Stryhn fast.

Han regner med, at man i Korsør når kontrol af omkring 100 tunge køretøjer. Erfaringsmæssigt finder man fejl og mangler ved hver tredje, når blandt andet bremser, køre-hvile-tid, last, synspapirer og udenlandske lastbilers lovlige ophold i Danmark (cabotagekørsel) bliver kontrolleret. Sidstnævnte for at hindre social dumping, hvor østeuropæiske chauffører kører til ekstremt lav timebetaling.

Tirsdagens aktion var landsdækkende med navnet »Store H kontrol«, hvor bogstavet h står for det danske motorvejsnet. Den finder sted en gang om året, mens politiet alle andre dage foretager stikprøver. Også ved Vejle og i Aalborg var der kontrol hele tirsdagen.

I Korsør blev i alt kontrolleret 55 lastbiler. De 16 var udenlandske. Tre af disse fik sigtelser, mens der blev skrevet rapport for 12 danske lastbiler. En halv snes færdselsbetjente på motorcykler spottede og håndplukkede især lastbiler, busser og andre tunge transporter ind til kontrol på parkeringspladsen.

- Vores folk er gode til at spotte, hvilke tunge køretøjer der kan være ulovligheder med, siger Peter Stryhn.

Også Skat, fødevaremyndigheder og militærpolitiet medvirkede ved kontrollen. Dyretransporter blev kontrolleret af fødevaremyndighederne.

10 lastbiler og ni påhængskøretøjer fik tjekket bremser. Seks blev indkaldt til syn, mens en enkelt havde så dårlige bremser, at nummerpladerne blev klippet.