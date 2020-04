Se billedserie Natur eller motorløb - eller en kombination? Det skal nu diskuteres.

Ingen grund til motocross-bekymring

Slagelse - 04. april 2020 kl. 11:27 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Du og jeg ville jo reagere på nøjagtigt samme måde. Det er kun naturligt, lyder det fra Henrik Brodersen, der er medlem af Slagelse Byråd for Dansk Folkeparti. Han refererer til den bekymring, der forleden blev givet udtryk for i en artikel i Sjællandske, hvor især støj fra et muligt motorsportcenter på Stigsnæs har vakt bekymring hos flere lokale.

- De skal nok blive hørt, men vi skal jo først så langt hen i processen, at vi ved, hvad vi skal spørge dem om, siger Henrik Brodersen, der i første omgang har fostret idéen til at samle fire forskellige motorsportsklubber i ét

- Vi har netop forsøgt at være ude i god tid i forhold til at fortælle om planerne, så vi kan tage dialogen undervejs, lyder det fra Henrik Brodersen, der selv er glad for motorsport. En glæde der langt hen ad vejen bunder i, at han er overbevist om, at tilbuddet om at være aktiv udøvende i en af klubberne er med til at skabe en god ramme om et ungdomsliv, der måske ellers vil byde på kedsomhed og ballade.

- Selvfølgelig vil der komme nogle sten i skoen undervejs i forbindelse med sådan et projekt. Det vil da være mærkeligt andet, siger Henrik Brodersen, der lægger vægt på, at projektet kun er under sin spæde udarbejdelse.

- Viser det sig, at det ikke kan lade sig gøre, så er det sådan, det er. Men så kan vi da sige, at vi har prøvet, lyder det fra Henrik Brodersen, som lægger vægt på, at det eneste der endnu er besluttet er at iværksætte en forundersøgelse af projektet for en million kroner - blandt andet i forhold til støj, som er den faktor, som flest lokale giver udtryk for er deres største bekymring.

- Det er et helt enigt byråd, der står bag det her, og det er ellers sjældent, at vi er det. Jeg kan kun opfordre beboerne på Stigsnæs til at slå koldt vand i blodet, og så vil der naturligvis være en høring, når tid er. Det kan jeg garantere for, siger Henrik Brodersen, der samtidig giver udtryk for, at han ikke er ude på at genere folk på Stigsnæs.

At der også bliver sået tvivl i forhold til, om Glumsø Speedway skal have lov til at rykke fra Næstved Kommune til Slagelse Kommune, synes Henrik Brodersen ikke giver mening, da klubben hænger både historisk og organisatorisk sammen med Slagelse MX. Et standpunkt, der bliver bakket op af Jesper Ramussen, der er formand for Slagelse MX.

- At vi hedder noget med henholdsvis Slagelse og Glumsø har kun noget at gøre med, hvor vi ligger rent fysisk. Vi har samme hovedbestyrelse og er begge en del af Midtsjællands Sports Motorklub, og Glumsø Speedway begyndte oprindeligt i Korsør, siger Jesper Rasmussen, der på linje med Henrik Brodersen godt forstår den reaktion, der er fra lokalt hold.

- Jeg forstår godt, at naboerne er ængstelige. Det ville jeg da også selv være. Det har jeg fuld forståelse for, men det er samtidig vigtigt, at der ikke går følelser i den, men at det hele i stedet bliver holdt op på fakta, siger Jesper Rasmussen.

- Vi overholder i forvejen alle regler omkring støj, og det ved jeg, at de andre klubber også gør, og de volde, vi i givet fald anlægger på Stignæs, bliver endnu større, end dem vi har nu. Og det bliver på et område, som egentlig er godkendt til tung industri, men hvor der i stedet nu er planer om at etablere en fritidsaktivitet, siger Jesper Rasmussen, der understreger, at naturen på Stigsnæs heller ikke er i fare.

- Vi skal ikke rive en skov ned eller lignende, men vil blot etablere os på en pløjemark , siger Jesper Rasmussen, der appellerer stærkt til, at både klubberne indbyrdes samt beboerne på Stigsnæs kan og vil bevare en god dialog.

- Lige nu er der meget andet, der er vigtigere, end om der kommer fire motorsportsklubber på Stigsnæs, og under alle omstændigheder kommer der til at gå både to, tre eller måske fire år, inden det her bliver til noget - hvis nogensinde, siger Jesper Rasmussen.