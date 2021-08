Se billedserie Susan og hendes datter Frida, begge med efternavnet Lauridsen, er frivillige og derfor en krumtap ved Atlantia Sommerlyd, der finder sted fredag og lørdag.

Ingen festival uden frivillige: »Det bliver så fedt«

Atlantia Sommerlyd finder sted i aften og lørdag. Ørehængere og højt festivalhumør i vente i Slagelses bykerne, hvor frivilligheden blomstrer. Uden støtter, der elsker livemusikken, var arrangementet ingenting.

Slagelse - 20. august 2021 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Når Atlantia Sommerlyd finder sted i aften og lørdag, vil det ikke kun være tørstige koncertgængere og virtuose hitmagere, der gæster arenaen i Træskogården i Slagelse.

En betragtelig del af de folk, der får hele maskineriet til at køre, er nemlig de frivillige. Uden dem, ingen musik.

Indtil videre er der solgt omtrent 800 billetter, og selv om arrangørerne havde håbet på langt flere, er det stadigvæk de brede smil, der kommer til at fylde.

- Frivilligheden er en fantastisk måde at få oplevelser på. Herudover er der bare et fællesskab og en glæde. Man glemmer lidt, at det er et arbejde. Vi glæder os vildt, siger Susan Lauridsen, som Sjællandske har sat stævne på »festivalpladsen«, hvor der i to dage op til arrangementet er blevet rigget til.

Ikke bare Susan Lauridsen, men også hendes datter, 16-årige Frida, er frivillig. Og at få lov til netop at give den gas i den musikalske sags tjeneste er fantastisk, mener Frida Lauridsen.

- Det er ikke særligt mange steder, man kan være frivillig i min alder. Jeg synes, det er fedt, at det er muligt her. Jeg glæder mig til at høre musik og være med, ligesom min mor har været det alle mulige steder, siger hun.

Vant til at give en hånd Netop hendes mor, Susan Lauridsen, er nemlig en trofast støtte, når det gælder koncertarrangementer.

For det første er hun en »hund efter livemusik«, som hun selv beskriver det. Samtidig nyder hun at være en del af frivilligheden.

- Jeg har været frivillig i en del år på Grøn Koncert, og jeg kom også med her første gang sidste år. Faktisk kom jeg med, otte dage før festivalen løb af stablen. Jeg tænkte bare, at det måtte jeg bare, nu når der ikke havde været noget andet. Sådan noget her er bare virkelig sjovt, siger den frivillige, der håber, at flere køber billetter her i slutspurten.

Hun har i hvert fald gjort sit.

- Min festivaltrøje synes helt forvasket. Det er nok mere, fordi jeg har gået rundt og reklameret for os, siger hun.

Halvt hundrede frivillige En urban minifestival som denne kan i sagens natur ikke finde sted uden frivilligt brændstof. Faktisk er frivilligheden en så væsentlig del af repertoiret, at det også er dem, der hjælper med opsætning af hegn, scene, ølsalg og så videre.

Derfor kræver det også et relativt stort antal ildsjæle at få det hele til at glide.

- Vi bygger pladsen op på to dage - vi skal heldigvis ikke have hegn hele vejen rundt, griner den 42-årige kvinde, der er en blandt godt 50 frivillige, der knokler med og for festivalen.

Hun håber, at så mange som muligt køber billet til koncerterne. Pladsen kan rumme omtrent 2.500 stående publikummer, så plads er der rigeligt af umiddelbart.

- Det er altid fedest at høre musik live, og Slagelse skal på landkortet. Vi vil også være kendt for en fed festival, og den skal jo gerne udvides senere. Vi lægger os i selen for at give folk nogle fantastiske aftener, siger hun.

Det er Jung, Lord Siva, Clara og Drew Sycamore, der gæster Slagelse fredag og lørdag.

Se mere på festivalens hjemmeside www.sommerlyd.dk

