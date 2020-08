Indvandrere, der har fået penge for at forlade landet, er vendt tilbage. Det er sket i mange af landets kommune. Dog ikke i Slagelse - så vidt vides, oplyser kommunen.

Ingen er vendt tilbage efter støttet hjemrejse

Mindst 140 indvandrere er vendt tilbage til Danmark i de sidste 10 år, selv om de var rejst tilbage til deres hjemlande på skatteborgeres regning. I kun et enkelt tilfælde er støtten til hjemrejsen blevet tilbagebetalt til danske myndigheder, viser gennemgang, som avisen B.T. har foretaget.

Det har gjort udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) forarget. Faktummet, at danske kommuner er så dårlige til at kræve pengene tilbagebetalt, er kritisabelt, siger han til Berlingske. Især da det er et lovkrav.