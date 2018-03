Flying Superkids kommer ikke til Korsør i år, da direktør, Lars Gobbersen, mener, det er for dyrt i leje. Arkivfoto: Mie Neel Foto: Foto:Mie Neel

Ingen Superkids i år: »Det er alt for dyrt«

Slagelse - 27. marts 2018 kl. 06:15 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert andet år plejer gymnasterne fra Flying Superkids at optræde i Storebæltshallen i Korsør. Men det er slut nu, fortæller direktør, Lars Holst Gobbersen, da det ifølge ham er blevet for dyrt at leje hallen.

Lars Gobbersen har udarbejdet et skema, der viser, at de i 2010 gav 9.463 kroner for at leje Storebæltshallen. I 2018 har Flying Superkids nu fået et tilbud på 17.646 kroner, og der opkræves flere gebyrer.

- Det er en prisstigning på næsten 100 procent, og det er jo helt galt. Vi kan godt forstå, hvis der var en mindre prisstigning, men det her er for meget. Før er vi heller ikke blevet faktureret fem kroner per billet, det bliver vi nu - samtidig med skal vi også betale 2.320 kroner for at få sat et podie op, fortæller Lars Holst Gobbersen.

Han henviser her til, at de skal betale fem kroner per solgte billet. Et gebyr, de heller ikke oplever i andre kommuner.

Det fremgår af taksterne for leje af hal i Slagelse Kommune i 2012, som Sjællandske har kigget i, at der var et gebyr på frem kroner per billet, men ifølge Lars Holst Gobbersen er de aldrig blevet opkrævet dette, hvilket undrer direktøren.

De første par år oplevede de ingen problemer med kommunen, og Flying Superkids blev heller ikke opkrævet gebyr for scene opstilling. I 2016 begyndte de første problemer til gengæld, da både timeleje og gebyrer steg.

Men kunne I så ikke bare vælge en anden hal i Slagelse Kommune, der er lidt billigere?

- I princippet kunne vi godt, men det vil vi ikke. Vi har flere gange gjort kommunen opmærksom på det her, og vi er glade for publikummet i Korsør, og det er nærmest blevet en tradition, vi kommer og optræder, fortæller Lars Gobbersen.

Fra 2012-2018 fremgår det, at taksterne for leje af Storebæltshallen - og andre haller i Slagelse Kommune - er steget.

I 2016 gjorde Lars Gobbersen Slagelse Kommune opmærksom på, at udgifterne var løbet løbsk, og han skrev direkte til den daværende borgmester, Stén Knuth (V).

Det satte skub i tingene, og de endte med at få et nyt tilbud, hvorfor de valgte at komme tilbage til Storebæltshallen, men nu trækker de altså stikket.

- Da jeg skrev til Sten Knuth dengang, kom der virkelig skub i tingene, men det kan ikke være rigtigt, at det skal op på borgmester-niveau, før der sker noget. Vi gider ikke skulle rykke for det hver gang.