Her køres det PFOS- forgiftede slam fra grøften ud af kolonhaveforeningen Rundingen. Fødevarestyrelsen oplyser fredag eftermiddag, at der ikke er fundet PFOS i prøver fra grøntsager - hverken i nye eller frosne fra sidste år. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Ingen PFOS i grøntsager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen PFOS i grøntsager

Analyser af grøntsager og frugt fra området omkring Korsør Nor har ikke vist sundhedsskadelige niveauer af de miljøskadelige stoffer PFOS. Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

Slagelse - 07. maj 2021 kl. 17:10 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Fødevarestyrelsens laboratorie i Ringsted har analyseret i alt 11 prøver af jordskokker, porrer, løg, kartofler, peberrod, jordbær, jostabær, solbær, rabarber og æbler indsamlet fra i alt ni haver i kolonihaveforeningen Rundingen, Korsør. Nogle prøver er fra sidste års høst, og andre er taget direkte op af jorden i april 2021. Ingen af de 11 prøver viste målbare indhold af PFOS. Der er ikke grundlag for at advare mod at spise grøntsager og frugt. I takt med at der kommer nye resultater af bl.a. jordprøver, vil Fødevarestyrelsen vurdere, om der skal tages flere prøver, og om nye resultater giver anledning til ændret risikokommunikation.

Slagelse Kommune har sendt jordprøver fra kolonihaverne til analyse, og der forventes svar på prøverne indenfor 14 dage.

Fødevarestyrelsen har også analyseret en prøve af ål fanget i Korsør Nor. Ålen indeholdt ikke PFOS på et sundhedsskadeligt niveau. Fødevarestyrelsen vil i løbet af maj analysere flere spisefisk fanget i Noret for på den måde at få afdækket evt. forurening af fisk i området.

Af forsigtighedsgrunde fraråder Fødevarestyrelsen fortsat fangst af fisk i en zone på 100 m fra brandskolens udløb i Noret. Fødevarestyrelsen forventer endvidere at have analyseresultater fra kød fra tre kalve fra Kogræsserforeningen ved Noret efter Kr. Himmelfartsferien. Tidligere analyse af kalvekød fra området har vist et niveau, som giver anledning til sundhedsmæssig bekymring.