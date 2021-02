Indsatsleder: - Kunne være gået rigtig galt

Klokken 9.46 mandag formiddag lød brandalarmen i Slagelse, og den første melding gik på, at der var ild i et mindre skur/udhæng på Sdr. Stationsvej 25.

- Vi mener, at branden er opstået i noget affald, som stod under et halvtag, fortæller indsatsleder René Kofoed fra Slagelse Brand & Redning til avisen.