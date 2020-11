Indsatsen med aflivning af mink forløber planmæssigt

Op mod 17 millioner mink i Danmark skal slås ihjel, efter at regeringen har besluttet sig for, at alle mink skal lade livet. Det sker, fordi man frygter, at muteret coronavirus kan vise sig resistent over for en fremtidig vaccine, og fordi det risikerer at sprede sig på verdensplan. (Arkivfoto)

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix