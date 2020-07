Ikke alle gæster i vandsportscenteret nøjes med at nyde vand og sol, som eleverne her fra Vestsjællands Idrætsefterskole gør. Knallertkørsel på molerne og hurtig speedbådssejlads i havnen generer og skaber farlige situationer. Foto: Helge Wedel

Indsats mod knallerter på moler og speedbåde

Flere bænke af azobétræ pillet ned fra færgelejerne sættes op. Også for at hindre farlig knallertkørsel på molerne. Speedbåd anmeldt tll politiet.

Det nylige varme sommervejr med høje badevandstemperaturer tiltrækker ofte mange badende og gæster til vandsportscenteret i Halsskov Færgehavn. Også nogle lidt mere problematiske som hurtige speedbåde og knallerter, hvor sidstnævnte drøner ud på de istandsatte moler, så folk ifølge formand for Andelsforeningen Strandkolonien Granskoven Anders Nielsen må springe for livet.

