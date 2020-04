Mandag valgte Børneulykkesfondens projekt »Legeheltene« at fejre deres tre års fødselsdag ved at uddele hjælpepakker til børne- og ungeafdelingen på Slagelse Sygehus. Hjælpepakkerne indeholder inspiration til leg og bevægelse - men før dét blev taget i brug, skulle der i bedste fødselsdagsstil spises kagemand.

Indlagte børn lever i isolation: Nu deler Legehelte hjælpepakker ud

På grund af coronavirus lever indlagte børn en hverdag i isolation. Derfor uddelte projektet »Legeheltene« i dag, mandag, hjælpepakker med inspiration til leg og bevægelse indenfor hospitalsstuens fire vægge. Det skete på Slagelse Sygehus i forbindelse med projektets tre års fødselsdag.

Slagelse - 27. april 2020 kl. 21:32 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Få kvadratmeter, en enkelt hospitalsseng og udstyr, der bimler og bamler. Det er hverdagen dag ud og dag ind for indlagte børn på blandt andet Slagelse Sygehus, efter coronavirus er kommet til Danmark.

Fordi flere på grund af deres diagnoser er særligt udsatte for virussen, skal de nemlig forblive på deres stuer og må ikke få besøg fra andre end de allernærmeste familiemedlemmer.

- De må ikke få besøg af søskende eller bedsteforældre. Og i nogle tilfælde er det kun én forælder, der kan komme på besøg ad gangen, fortæller ledende oversygeplejerske på Slagelse Sygehus' børneafdeling, Jannie Lundorff Nissen.

På børneafdelingen har man derfor også for en periode måtte afskedige hospitalsklovne og Børneulykkesfondens projekt »Legeheltene«, der normalt gør hverdagen i en hospitalsseng lidt sjovere.

Men i dag, mandag, valgte sidstnævnte at fejre deres tre års fødselsdag ved at uddele hjælpepakker til afdelingen, der undersøger og behandler sygdomme hos børn og unge under 18 år.

Skal skabe et frirum Hjælpepakkerne indeholder inspiration til leg og bevægelse, som af alle aldre kan udføres med ganske få rekvisitter og indenfor hospitalsstuens fire vægge.

For formålet er at skabe et frirum fra sygdom, lyder det ifølge generalsekretær i Børneulykkesfonden, Henriette Madsen.

- Hvor andre måske er begyndt at kunne komme lidt i skole igen, så foregår de her børns hverdag på ganske få kvadratmeter og ofte liggende i en hospitalsseng. Så de har ikke de samme muligheder som andre børn, forklarer hun til Sjællandske. Artiklen fortsætter efter billedet...

Uddelingen af hjælpepakkerne skete med hjælp

fra afdelingssygeplejerske Anette Østerkjerhuus

og Legehelten Vildana (tv.), som også i dagens

anledning havde taget kage med.



Normalt består Legeheltenes arbejde i at sikre, at i alt cirka 60.000 årligt indlagte børn i alderen et til 14 år på landsplan får mulighed for at lege og bevæge sig, selv om de skal tilbringe meget tid i en hospitalsseng.

Men den mulighed har de ikke i øjeblikket på grund af coronavirus.

- Hjælpepakkerne skal derfor inspirere og skabe glæde, når nu både legehelte og andre organisationer, som arbejder for at glæde indlagte børn, ikke kan være på hospitalet. Det var dem, der før gav et tiltrængt frirum fra sygdommen, men nu må man finde nye veje, forklarer Henriette Madsen.

Vigtigt med bevægelse Ifølge generelsekretæren i Børneulykkesfonden kan særligt mindre børns motorik gå i stå, hvis de er for inaktive. Hjælpepakkernes lege kan derfor udføres af alle og ved hjælp af bare et enkelt sæt sokker.

"Det er også vigtigt at aktivere de sengeliggende. Og her kan man jo sagtens sidde i sengen og slå til en sammenrullet strømpe."

- Henriette Madsen, generalsekretær for Børneulykkesfonden - Henriette Madsen, generalsekretær for Børneulykkesfonden For eksempel giver hjælpepakkerne inspiration til, hvordan to strømper kan lægges sammen til en pølse og bruges som en slags flaske. Eller rulles helt sammen i en kugleform.

- Så kan man lege flaskehalsen peger på, hvor den, der bliver valgt, skal bestemme en aktivitet. Eller man kan lege ballonbadminton, hvor de sammenrullede strømper skal forestille at være ballonen, forklarer Henriette Madsen.

- Formålet er at få børnene ud af sygesengen og i stedet ud på gulvet for at bevæge sig. Men det er også vigtigt at aktivere de sengeliggende. Og her kan man jo sagtens sidde i sengen og slå til en sammenrullet strømpe, uddyber hun.

Og der er faktisk endnu flere fordele at hente, hvis det lykkes at skabe et frirum for de indlagte børn på Slagelse Sygehus. Særligt i en tid med coronavirus.

Det fortæller ledende oversygeplejerske Jannie Lundorff Nissen. Artiklen fortsætter efter billedet...

10-årige Lærke Villumsen er netop blevet

opereret for en brækket arm. Hun var derfor

glad for at få et stykke kage og en goodiebag

med forslag til leg og underholdning til at

fordrive tiden med.



- Børnene er meget mere eksponeret for sygdom end før. De hører om coronavirus i medierne, hvor historierne kører non-stop. Og sygeplejerskerne kommer ind på deres stuer helt pakkede ind i værnemidler, hvis de skal podes, forklarer hun.

Kan mindske brug af medicin Når de børnene samtidig ikke kan bruge sig af for eksempel afdelingens legerum eller få besøg af familiemedlemmer, en hospitalsklovn eller en legehelt, bliver sygdommen og indlæggelsen derfor mere tydelig.

"Ved at aflede opmærksomheden kan man undgå at give børnene ekstra smertestillende eller lattergas (...)"

Jannie Lundorff Nissen, oversygeplejerske, Børneafdelingen på Slagelse Sygehus Jannie Lundorff Nissen, oversygeplejerske, Børneafdelingen på Slagelse Sygehus Det er sværest for de børn, der er indlagt i længere tid ad gangen, siger Jannie Lundorff Nissen. Men med en gennemsnitsindlæggelse på 1,2 døgn, strækker de fleste indlæggelser sig heldigvis over kort tid.

-Hvis vi havde flere af de lange indlæggelser, så kunne man godt gå hen og blive bekymret for børnene. Men selv ved de korte indlæggelser er leg og grin vigtigt, når man har med børn at gøre, understreger hun.

- Det kan fjerne fokus fra sygdomsforløbet og, ting der gør ondt. Så ved at aflede opmærksomheden kan man undgå at give børnene ekstra smertestillende eller lattergas for at kunne tage en blodprøve, forklarer Jannie Lundorff Nissen.

Børneulykkesfondens hjælpepakke, der i dag blev uddelt til Legeheltenes tre års fødselsdag, er den tredje hjælpepakke til de indlagte børn. Flere hjælpepakker er på vej, siger organisationen.

Initiativet er støttet af TrygFondens akutpulje under coronakrisen.