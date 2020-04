Se billedserie Bente Svantesson fra Bisserup mistede sin mand den 31. marts. Han døde med corona efter en hofteoperation. Formentlig smittet på sygehuset, mener læge og enke. Foto: Tim Ramsland/Dado Ruvic/Reuters

Send til din ven. X Artiklen: Indlagt på sygehus med hoftebrud: Døde med corona en uge efter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indlagt på sygehus med hoftebrud: Døde med corona en uge efter

Baggrunden for indlæggelse af 76-årig mand fra Bisserup var et hoftebrud. Han døde dog med corona ni dage efter - angiveligt smittet på sygehuset. Ikke rimeligt, mener enke.

Slagelse - 17. april 2020 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er det fair? Det spørgsmål har Bente Svantesson fra Bisserup ved Skælskør stillet sig selv et hav af gange siden den 31. marts.

Her afgik hendes 76-årige husbond ved døden efter en indlæggelse på først Slagelse Sygehus, senere Rigshospitalet, i kølvandet på at han godt en uge forinden havde pådraget sig et hoftebrud.

Et fald på hjemadressen bevirkede den 22. marts, at Bente Svantesson lod sin mand indlægge.

- Han falder om natten. Og jeg kunne ikke selv få ham op i sengen, så jeg ringer for at få ham indlagt, siger enken, der i dag undrer sig såre.

Selv er hun naturligvis i sorg efter tabet af sin ægtemand, og hun håber, at hendes mands forløb kan give anledning til selvransagelse blandt politikere og sundhedsmyndigheder.

Smittet med coronavirus Den 76-årig døde nemlig med covid-19, og efter alt at dømme er han blevet smittet på sygehuset.

- Vi har været i isolation siden starten af marts. Jeg har måske været ude at handle et par gange - og ganske hurtigt - så der har ikke været noget. Lægen, jeg har talt med, mener også, at smitten formentlig er sket på sygehuset, siger Bente Svantesson, der godt tør lægge hovedet på blokken.

- Der var ingen symptomer, før han blev indlagt. Det har jeg heller ikke haft, men selvfølgelig kan jeg ikke sige med 100 procents sikkerhed, at han ikke var smittet inden - men det er usandsynligt, forklarer hun.

Hvor smitten i så fald er sket - og på hvilket sygehus - er uvist. Et faktum er dog, at han efter to dages indlæggelse i Slagelse overføres til Rigshospitalet den 24. marts, hvor han skal opereres.

- Det er en langvarig operation. Han er ude klokken 17, og da jeg ringer klokken otte næste morgen, er han stadig ikke helt vågen, beskriver hun videre.

Tre dage efter testes han positiv med covid-19, og den 31. marts afgår han ved døden.

Bruger ikke værnemidler Hun slår fast, at hendes budskab ikke går på at klandre sundhedspersonalet.

- De gør et stort stykke arbejde. De har gjort deres bedste. Det handler mere om politikere, der tilsyneladende ikke sikrer, at der er de fornødne værnemidler og den rette testkapacitet. Samtidig har man jo vidst længe, at den her virus var på vej - og man har også vidst fra sundhedsmyndighedernes side, at det om muligt ville blive en pandemi, lyder det fra Bente Svantesson, der mener, at det kræver et fokus, at sygeplejersker, læger og så videre reelt selv er potentielle smittebærere.

Henrik Stig Jørgensen, lægefaglig vicedirektør hos Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, erkender, at der ikke bruges værnemidler til alle. Og specielt ikke, når man har med ikke-smittede patienter at gøre.

Han kommenterer ikke den eksakte sag.

- Sygehuset udspørger alle henviste og alle indlagte med hensyn til symptomer for covid-19, og i tilfælde af mistanke isoleres patienten, og personalet påfører sig værnemidler, ligesom patienten podes, siger vicedirektøren, der således slår fast, at det er retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, man henholder sig til.

- Og når patienten ikke udviser symptomer, anvendes der ikke værnemidler. Dels for at følge retningslinjerne, men også i forhold til prioritering af brugen af værnemidler. Ligeledes tester man ikke patienter, der ikke udviser symptomer på covid-19, siger han.

Har ikke oplevet smitte Ifølge den lægefaglige vicedirektør har man ikke tidligere oplevet smitte på sygehuset og har desuden stramme regler for ansatte, herunder krav om god hygiejne før og efter patientkontakt, afstand på to meter og ikke fysisk kontakt til kollegaer.

- Og hvis man som personale får symptomer, skal man gå i selv-isolation og blive hjemme, til man har været symptomfri i 48 timer, lyder det fra Henrik Stig Jørgensen.

- Vi har generelt ikke oplevet smitte på sygehuset, hvis disse regler overholdes. Så vi vil ikke lave andre retningslinjer end dem fra myndighederne og Region Sjælland, tilføjer han.