Endelig. Efter 24 dage på Korsør Vandrerhjem Svanegården lykkedes det at skaffe flyforbindelse for de 21 indiske søfolk til deres hjemland, selv om grænserne var lukket som følge af coronakrisen. Skibsmægler Peter Poulsen ses til venstre. Privatfoto

Indiske søfolk corona-strandet efter salg af tankskib

Svaret er ja. En handel er netop gennemført. Et 180 meter langt og 32,5 meter bredt tankskib med en dødvægt på 46.646 ton har skiftet ejer. Rent praktisk blev handlen gennemført midt i Storebælt med skift af hele besætningen. Dog langt fra uden udfordringer på grund af den verdensomspændende coronakrise. Det fortæller agent for den sælgende part skibsmægler Peter Poulsen fra JP Shipping i Korsør.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her