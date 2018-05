Se billedserie Dhaba overtager lokalerne fra den tidligere indiske restaurant, Krishn. Foto: Niklas Asp Nielsen

Indisk street-food kommer til Slagelse

Slagelse - 23. maj 2018 kl. 09:30 Af Niklas Asp Nielsen

Det bliver snart muligt at få en bid af den indiske madkultur, når restauranten »Dhaba« rykker ind i lokalerne på Gammeltorv 1F i Slagelse.

Dhaba er en kæde, som består af syv restauranter fordelt i Nykøbing-Falster, Næstved, Ringsted, Køge, København, Vordingborg og Hellerup. Og nu er den passionerede ejer, Enayat Safi, klar til at rykke ind i Slagelse.

- Det er en form for indisk tapas, hvor gæsterne selv har mulighed for at sammensætte maden. Vi vil gerne tage noget fra den indiske madkultur med til Danmark og give en anderledes oplevelse på vores restaurant, fortæller Enayat Safi.

Han forklarer, at »Dhaba« betyder et sted, hvor alle kan komme ind - hvilket er, hvad de arbejder efter på restauranten.

Arbejder på højtryk

Det er endnu ikke helt sikkert, hvornår de kan slå dørene op og byde på en indisk madoplevelse.

- Vi arbejder på højtryk for at få gjort stedet klar, så vi kan byde folk i Slagelse velkommen, fortæller ejer Enayat Safi.

Han giver udtryk for, at han er meget passioneret omkrig Indien og den indiske madkultur.

Han har sågar opholdt sig meget i og omkring New Delhi for at sammensætte det helt perfekte menukort.

- Det er vigtigt, at madoplevelsen er autentisk, så derfor gør jeg meget ud af at besøge landet og sørge for, at maden er for alle - så den er krydret, men ikke alt for stærk, lyder det fra Enayat Safi.