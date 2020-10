Fra torsdag foregår test for coronavirus indendørs på Slagelse Sygehus. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Indendørs testcenter for COVID-19 åbner torsdag i Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indendørs testcenter for COVID-19 åbner torsdag i Slagelse

På torsdag den 8. oktober flytter al testning for COVID-19 indenfor på Slagelse Sygehus. Testningen er indtil nu foregået i de hvide telte foran sygehuset, men nu kan teltene snart blive pakket ned

Slagelse - 06. oktober 2020 kl. 17:00 Kontakt redaktionen

På torsdag den 8. oktober flytter al testning for COVID-19 indenfor på Slagelse Sygehus. Testningen er indtil nu foregået i de hvide telte foran sygehuset, men nu kan teltene snart blive pakket ned. I de nye lokaler på Slagelse Sygehus kan cirka 1200 borgere testes om dagen fordelt på de to spor, Sundhedssporet og Samfundssporet.

- Coronapandemien er jo desværre ikke overstået endnu. Derfor er det vigtigt at blive testet, hvis man har bare den mindste mistanke om, at man kan være smittet med COVID-19, siger testansvarlig vicedirektør i Region Sjælland, Charlotte Bøll Larsen og fortsætter:

- Man skal altid bestille tid til testen på coronaprover.dk. Hvis man har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, skal man kontakte egen læge først. Med de nye fysiske rammer for coronatest på Slagelse Sygehus kan vi tilbyde vores patienter og borgere test inden for i læ for efterårets rusk og regn. Det er jeg glad for, siger hun.

Medarbejderne glæder sig også til at rykke indendørs:

- Teltene har fungeret glimrende, men nu begynder det at blive koldt og mere ustadigt vejr. Så vi får bedre arbejdsforhold, når vi flytter ind på sygehuset. Lige nu er vi i fuld gang med at indrette vores nye faciliteter samtidig med, at borgerne kan blive testet hos os, som de plejer, fortæller afdelingssygeplejerske på akutafdelingen på Slagelse Sygehus, Birgitte Larnkjær, der er med til at tilrettelægge flytningen af testcenteret.

Åbent som vanligt Testteltene på Fælledvej 13 ved Slagelse Sygehus holder åbent som vanligt til og med onsdag. Torsdag morgen er man klar til at teste for coronavirus i de nye lokaler på sygehuset.

Det nye indendørs testcenter får adresse på Ingemannsvej 30 og 30 A:

Sundhedssporet: Ingemannsvej 30, 1. sal.

Samfundssporet: Ingemannsvej 30 A, 1. sal.

Du kan se på din tidsbestilling fra coronaproever.dk, hvor du skal henvende dig.

To spor for test af coronavirus

Coronatest foregår i to spor: Sundhedsspor og Samfundsspor

Sundhedsporet er for patienter med lægehenvisning, for børn under 12 år med symptomer på COVID-19, for patienter, som skal møde på sygehuset til indlæggelse, samt sundhedspersonale i kommuner og region, som skal testes.

Samfundssporet er for borgere i alle aldre uden lægehenvisning.

Sådan får du tid til test Med symptomer på COVID-19:

Ved akutte symptomer på sygdom, hvor du normalt vil kontakte din læge eller lægevagten, skal du også gøre det, hvis du har mistanke om smitte med coronavirus.

Din læge eller lægevagten vil derefter vurdere, om der er sundhedsfaglige behov for test for coronavirus.

Er det aktuelt, vil du blive henvist til en test i Sundhedssporet og kan derefter bestille din tid på coronaprover.dk.

Ønsker du test i Slagelse, foregår det fra og med 8. oktober på Ingemannsvej 30, 1. sal

Uden eller med få symptomer på COVID-19:

Du testes i Samfundssporet.

Ønsker du test i Slagelse, foregår det fra 8. oktober på Ingemannsvej 30 A, 1. sal.