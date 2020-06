Selv om danskere kan se frem til at få udbetalt en del af deres indefrosne feriepenge, er hverken erhvervsforeninger eller erhvervslivet enige om - eller sikre på - hvilken effekt det vil have. Formålet er ellers at sparke økonomien blandt andet her på Nygade i Slagelse i gang. Foto: Fleur Sativa

Indefrosne feriepenge får lunken modtagelse: Det er svært at spå om effekten

Hverken de lokale erhvervsforeninger eller de forskellige erhvervsdrivende er enige om, hvor stor effekten vil være, når borgere får udbetalt deres indefrosne feriepenge. Nogle er glade, mens andre »venter og ser«, før de smider armene i vejret.

Slagelse - 16. juni 2020

Nyt tøj til garderoben, en tur ud at spise eller måske et ekstra stort TV til stuen. Som forbruger er der nok at lade sig friste af, hvis pengepungen ellers tillader det.

Og det gør den snart for de fleste lønmodtagere.

Tusindvis af kroner er nemlig på vej til de danskere, som har fået indefrosset feriepenge i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Det annoncerede finansminister Nicolai Wammen (S) natten til mandag efter at have forhandlet og blevet enig med størstedelen af Folketingets partier om en såkaldt sommerpakke.

Sommerpakken, der sikrer udbetaling af i alt tre ugers indefrosne feriepenge, skal få gang i dansk økonomi og hjælpe erhvervslivet ovenpå coronakrisen ved at få danske forbrugere til slet og ret: At bruge flere penge.

Men blandt erhvervsforeninger og de erhvervsdrivende i Slagelse Kommune, er der ikke helt enighed om den forventelige effekt.

Usikker på effekt - Jeg tror, at folk er fornuftige. Så jeg tror ikke, at folk bare spenderer dem (pengene, red.) lige med det samme, siger Jacob Stryhn, der er formand for Korsør Erhvervsforening.

"(...) det er jo også det, der er meningen: At de skal kickstarte økonomien. Men det er jeg usikker på vil ske."

- Jacob Stryhn, formand for Korsør Erhvervsforening - Jacob Stryhn, formand for Korsør Erhvervsforening Han peger blandt andet på, at flere danskere er i en situation, hvor de lige har mistet deres job - eller følt, at de har været tæt på at miste det. Det har skabt en usikkerhed, der har gjort forbrugere mindre købevillige, mener Jacob Stryhn.

- Så medmindre, at man står i et konkret behov, som man har tænkt sig at investere i, så tror jeg, at folk holder på pengene, siger han, men kalder det »ærgerligt«:

- Det kunne da være rart at få dem (pengene, red.) ud. Og det er jo også det, der er meningen: At de skal kickstarte økonomien. Men det er jeg usikker på vil ske, lyder det fra formanden for Korsør Erhvervsforening.

Anderledes glad og optimistisk er man imidlertid i Skælskør Erhvervsforening. Her forventer formand Pia Kimer, at de udbetalte feriepenge vil få »en positiv virkning«:

Penge kommer senere - Jeg tænker, at de penge, folk får udbetalt, kommer til at gå til forbrug. Så når de har sommerferie, så får de den lige lidt ekstra. Man tager måske ud og spiser en ekstra gang eller tillader sig selv nogle andre forbrugsgoder, som man har holdt lidt tilbage på, forklarer hun.

Selv om aftalen er en del af en såkaldt sommerpakke, vil de indefrosne feriepenge imidlertid højst sandsynligt først stå på danskernes konti til oktober. Det skyldes »tekniske årsager«, forklarer finansministeren. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Danskerne kan være trygge ved, at pengene kommer. Så hvis man i sommerperioden vil bruge penge på is, tøj eller ting til hjemmet, så kan man gøre det i vished om, at pengene kommer til oktober, siger Nicolai Wammen og opfordrer den danske forbruger til netop dette.

Hos Skælskær Erhvervsforening gør det dog ikke så meget, hvornår pengene bliver brugt. Bare de bliver brugt - og helst lokalt, siger formand Pia Kimer.

- Vi er ikke færdige med at se følgerne af coronavirus. Der kommer nogle eftervirkninger. Så jeg synes, at folk skal begynde at bruge pengene allerede nu - men det gør heller ikke noget, hvis de gemmer lidt, hvis de husker at støtte vores lokale erhvervsliv, siger hun.

»Vi må bare vente og se« Hos Business Slagelse er man mere afventende, før man tør udtale sig om en eventuel effekt. Men eventkoordinator Helle S. Madsen »er glad for alle initiativer, der kan sætte skub i økonomien«:

"Jeg synes generelt, at hjælpepakker både til forbrugerne og virksomhederne er gode initiativer (...)"

- Helle S. Madsen, eventkoordinator, Business Slagelse - Helle S. Madsen, eventkoordinator, Business Slagelse - Og jeg håber, at man som forbruger tænker, at man nu kan gøre noget, som man normalt ikke kan gøre. Men om pengene bliver brugt nu eller til julegaver, det er svært at svare på. Så vi må bare vente og se, siger hun.

Uanset, hvordan og hvornår pengene bliver brugt, er Helle S. Madsen imidlertid glad for den politiske aftale.

- Jeg synes generelt, at hjælpepakker både til forbrugerne og virksomhederne er gode initiativer, der altid vil hjælpe i et eller andet omfang, slår hun fast.

Den blandede modtagelse ovenpå nyheden om udbetalingen af de indefrosne feriepenge går dog igen hos de erhvervsdrivende. Heller ikke her er der nemlig enighed om effekten.

Flere har allerede travlt - Jeg tror, at folk er forsigtige med at sælge skindet, før bjørnen er skudt. Så umiddelbart tror jeg ikke, vi ser den store effekt lige med det samme, siger Lisbeth Person, der er salgsassistent hos Guldsmedene i Slagelse. Hun peger dermed på et problem i, at pengene først bliver udbetalt til efteråret.

Hos dametøjsbutikken Tippy Simply Lux på Nygade i samme by forventer butikschef Susanne Wessman imidlertid at se en effekt. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Jeg tror, at folk sagtens kan se, at der skal ske noget. Og vi kan ikke sidde på vores penge, for så sker der ingenting. Vi har en krise. Så det er vores pligt som samfundsborgere at få sat gang i økonomien igen, siger hun og peger på, at butikken Tippy Simply Lux dog »allerede har meget travlt«:

- Men nu tror jeg bare, at det bliver helt vildt, vurderer Susanne Wessman.

Andre, der også allerede har travlt, er caféerne. På Café Korn i Slagelse mener man derfor ikke, at udbetalingen af feriepengene for dem overhovedet »er en nødvendighed«. Selv om man samtidig forestiller sig, at netop caféer er et sted, hvor danskere først vil lægge deres indefrosne feriepenge:

Mangler noget andet - »Easy comes, easy goes«. De penge, vi får nemt, plejer at dryppe på det umiddelbare forbrug. Men jeg synes ikke, at vi mangler gæster, siger caféejer Jakob Poulsen og nævner, at caféen i Slagelse i dag allerede har »en hverdag, som næsten ligner sig selv fra før corona«:

- Så de (politikerne, red.) skal ikke udbetale feriepengene for at redde caféerne - livet i gågaden har vi, siger han og uddyber, at de i stedet mangler noget andet:

- Det, vi mangler, er de store byfester. Festivalerne rundt i provinsbyerne. Alt det, der samler folk. Men de kommer jo ikke af penge, slår Jakob Poulsen fast.

FAKTA Politikerne er blevet enige om at udbetale 60 procent af danskernes opsparede feriepenge. Det svarer til tre ugers feriepenge.

Pengene, som nu skal udbetales, stammer fra overgangsordningen i forbindelse med den nye ferielov. I overgangsåret, som løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, har lønmodtagerne således opsparet 12,5 procent af den ferieberettigede løn.

For at få udbetalt penge skal man have haft et lønnet job i den pågældende periode. Den præcise udbetaling afhænger herefter af ens årsindkomst. Herunder om man betaler topskat.

Der er tale om en udbetaling på cirka 19.000 kroner for en gennemsnitlig lønmodtager.

De opsparede feriepenge skulle efter den oprindelige plan udbetales, når man går på pension. Men nu får danske lønmodtagere senest til oktober udbetalt tre ud af de fem ugers feriepenge.

De resterende to uger skal der forhandles om senere på året.