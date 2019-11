Indbrudstyv fældet af medgerningsmand: Kan vente hård straf

Fløjlshandskerne er lagt til side, når talen falder på en 23-årig varetægtsfængslet mand, hvis kammerat og medsammensvorne kumpan allerede er blevet dømt for organiseret indbrudskriminalitet.

Manden, der har siddet frihedsberøvet i snart to måneder, er pt. bag lås og slå i Slagelse Arrest og skulle egentlig have haft sin dom forleden. Det for indbrud på ejendomme i Skælskør og Slagelse den 22. og 30 juli i år.

Sigtelsen for indbrud og tyveri efter straffelovens paragraf 276 er dog for blid og vil om muligt give manden en for nænsom behandling i forhold til straf, mener politiet, som beretter, at der berammes et nyt retsmøde.

Det siger politikommissær Jens Jedig Christiansen, leder af Lokal Efterforskning hos Slagelse Politi.

- Denne form for organiseret indbrudskriminalitet er grov, bemærker han.

Således ventes et nyt retsmøde i kalenderen for den 23-åriges vedkommende, og her vil straffelovens paragraf 286 komme i spil.

Det er en paragraf, som, hvis man dømmes efter den, kan hæve straffen for eksempelvis indbrud, hvis forbrydelsen, der betragtes som værende af grov beskaffenhed, for eksempel er sket ved brug af våben eller lignede, og hvis den er sket som led i organiseret indbrudskriminalitet.

Der er i forvejen berammet en såkaldt fristforlængelse den 7. december i forhold til mandens varetægtsfængsling, men om han får sin dom inden, afgøres af retten.

Den 23-årige er tiltalt for indbrudskriminalitet og for, i ledtog med flere endnu ukendte gerningsmænd, at have stjålet Ole Lynggaard-smykker, et Georg Jensen-diamantur samt en kopi af stolen »Ægget« under et indbrud i Skælskør den 30. juli om morgenen. Til en værdi af samlet set 220.000 kroner.

Han tiltales også for i Slagelse at have stjålet en Playstation 4, spil, et Calvin Klein-ur, en iPad Mini, en bøtte med valuta, sengetøj, en bevægelsessensor og andet til en værdi af i alt 20.591,58 kroner.