Indbrud plager apotekerudsalg

Slagelse - 24. januar 2018 kl. 08:26 Af Helge Wedel

Både i fredags og i søndags kunne personalet hos Dagli' Brugsen på Akacievej i Vemmelev konstatere, at en eller flere indbrudstyve havde skaffet sig adgang til Vemmelev Apoteksudsalg, der er placeret i samme ejendom som brugsen.

Først var et vindue forgæves forsøgt brækket op. Dernæst var det lykkedes at brække døren op til et vindfang, hvorefter en stor rude i døren ind til apoteksudsalget blev smadret.

Apotek-afdelingen i Vemmelev er en del af Slagelse Svane Apotek i City 3 i Jernbanegade, som den 50-årige apoteker Anita Albrechtsen overtog den 1. november 2017.

- Jeg kan bekræfte, at der har været to indbrud i vores afdeling i Vemmelev, men jeg synes ikke, at du skal skrive en artikel om det, lyder det fra Anita Albrechtsen, da Sjællandske kontakter hende for at høre til udbyttet, muligt stjålent farligt medicin og mulige uvirksomme alarmer i apoteksudsalget.

Anita Albrechtsen vil hellere medvirke i en artikel om rygeafvænning via apoteket.

Da Sjællandske er ved apoteksudsalget tirsdag formiddag, holder der en vagtbil udenfor, mens en stige inde i forretningen indikerer, at der arbejdes med alarmen.

Hos det lokale politi i Slagelse er der heller ikke mange oplysninger at få om de to indbrud, som heller ikke har været nævnt på de døgnrapporter, som politiet udsender til offentligheden og presse. Oftest i bestræbelserne på at få fat i mulige vidner til krimminelle handlinger.

Betjenten, der eventuelt må udtale sig om detaljerne ved de to indbrud, havde ydermere fri tirsdag.

Politikommissær Tom Stysiek oplyser dog, at sagen efterforskes, ligesom politiet har spor at gå. Om det er overvågningsbilleder eller andre spor, ønsker han ikke at oplyse.

- Hvad slap tyven eller tyvene væk med fra apoteksudsalget?

Ingen kommentarer, siger Tom Stysiek.