Imponeret praktikant i madoase

- Jeg fik reddet aftensmaden. Jeg fik en kæmpe kasse med mad med hjem, beretter Villum Christensen, der alvorligt talt var glad for at være inviteret i praktik.

- Jeg fik en fin fornemmelse af, hvordan det foregår og af et imponerende engagement hos et hav af frivillige. Det er en imponerende organisation, der får sådan en maskine til at køre, fastslår Villum Christensen, der også fik talt med nogle af de frivillige om deres sociale indignation, og hvordan det kan være svært at komme videre, når man har været ude at aflevere »gladpakker« hos folk, der ikke kommer uden for en dør, og lever i skidt og møg.