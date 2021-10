27-årige Imad Kharrio fra Slagelse deltog i Luksusfælden for at få hjælp og økonomisk vejledning. Nu føler han, at produktionen har udstillet ham og hans familie. Foto: Mathias Jepsen

Imad fra Luksusfælden: - Det hele er iscenesat

27-årige Imad Kharrio fra Slagelse blev landskendt, da han i programmet Luksusfælden rev et jobtilbud som skraldemand over og kaldte tilbuddet »respektløst«. Nu mener han, at udsendelsen bevidst mangler nuancer og konstaterer, at produktionen og eksperterne har udstillet ham.

Slagelse - 09. oktober 2021 kl. 10:00 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

- Man fremstiller mig som en, der snyder systemet og udnytter staten. Det passer simpelthen ikke.

Sådan lyder den konstaterende melding fra 27-årige Imad Kharrio fra Slagelse til Sjællandske.

Han blev landskendt, da han på nationalt TV rev et jobtilbud som skraldemand midt over i programmet Luksusfælden. I udsendelsen kalder han tilbuddet »respektløst«.

Men Imad Kharrio, der var jobsøgende under optagelserne, mener, at eksperterne og produktionsholdet grundlæggende har snydt ham ad flere omgange.

- Jeg meldte mig til Luksusfælden i håb om, at de ville nedbringe min gæld og renter til mine private kreditorer. Jeg vidste godt, at de ikke kunne hjælpe med gælden til det offentlige. Men i stedet har de klippet en masse ud og iscenesat det hele. Bare for at det skulle se godt ud på fjernsyn, fortæller Imad.

Bedt om at lyve Ifølge Imad har håndteringen fra Luksusfældens eksperter i det hele taget været »uprofessionel« og »iscenesat«.

Han peger på, at bestemte optagelser bevidst er klippet ud, mens produktionen samtidig har opfordret ham til at lyve for åben skærm. Det forklarer han til Sjællandske.

- De (eksperterne, red.) parerer bare ordre fra produktionen (produktionsselskabet, red.): Hvis det ser godt ud på fjernsyn, bruger de det - og hvis ikke, så klipper de det bare ud. Også selv om det er vigtigt for historien, siger Imad. Artiklen fortsætter under billedet...

"Hele fortællingen om, at jeg havde sat min bil til salg var løgn - og det vidste de, udtaler Imad Kharrio til Sjællandske.

Sjællandske møder ham i hans lejlighed i den nordlige del af Slagelse. Her fortæller han, at eksperterne ikke har været til nogen hjælp - tværtimod.

Han forklarer, at deltagelsen i programmet efterfølgende ærgrer ham. Det skyldes særligt måden, han selv reagerede på under optagelserne, fortæller han.

Et spil for galleriet - Jobbet som skraldemand fejlede intet. Det handlede om Louises (ekspert, Louise Fredbo Nielsen, red.) måde at være på. Hun vidste, at jeg havde en jobsamtale. Det havde jeg fortalt hende inden optagelserne, siger Imad.

Han mener, at præsentationen af jobtilbuddet var tilrettelagt med det formål at fremkalde en reaktion hos ham. En reaktion, som Imad - ifølge ham selv - "desværre" gik med på.

- Man bruger ord som »skraldemand« og ikke »renovationsmedarbejder« for bevidst at fremprovokere en reaktion. Derudover har jeg ikke stort kørekort - det vidste de også. Alligevel præsenterer de jobtilbuddet i udsendelsen, og jeg gik desværre med på den. Det hele har bare været et spil for galleriet, fastslår han.

For to måneder siden blev Imad tilbudt et deltidsjob hos Dansk Retursystem, hvor han servicerer maskiner. Et job, han er glad for, men han håber fortsat på at få et fuldtidsarbejde.

Den »falske« præmis - Jeg søger jobs - det gjorde jeg også inden optagelserne til Luksusfælden. Jeg vil nemlig godt kunne forsørge min familie, og derfor er mit ønske også, at både min kone og jeg selv finder et fuldtidsjob, siger Imad.

Han oplyser samtidig, at hans kone Izabella, der også deltog i optagelserne, ikke længere er på kontanthjælp.

Det er i lyset af det italesatte ønske om et fast arbejde, at Imad påstår, at hele præmissen for udsendelsen har været forkert.

Imad mener, at seerne er blevet præsenteret for halve sandheder.

Han vurderer blandt andet, at eksperternes udlægning om, at han har påbegyndt 11 uddannelser på otte år, ikke er sand.

- Jeg har påbegyndt tre uddannelser, først som kok i 2015, derefter som maler i 2020 og til sidst en sosu- uddannelse i 2021. Jeg ved ikke, hvor de otte andre kommer fra, forklarer han og uddyber, at han heller ikke blevet forelagt dokumentation for, hvilke andre otte uddannelser, det drejer sig om.

- Jeg synes, det er voldsomt at påstå, at jeg har startet på så mange uddannelser, når de (eksperterne, red.) ikke viser mig, hvilke uddannelser det handler om, siger han.

Bilen, der aldrig blev solgt På spisebordet i stuen hos Imad og Izabella ligger der en bilnøgle. Den er til den Seat, som han blev pålagt at sætte til salg under optagelserne, så Imad kunne betale sine kreditorer.

Men bilen er i mellemtiden aldrig blevet solgt. Den holder fortsat på parkeringspladsen foran parrets lejlighed.

- Hele fortællingen om, at jeg havde sat min bil til salg var løgn - og det vidste de. Jeg havde sagt det inden optagelserne, men de bad mig spille med alligevel og beholdt klippet, mens de har klippet scener ud, hvor min kone siger, at hun søger arbejde, afslutter Imad.

Sjællandske har forelagt Imad Kharrios kritik for Nordic Entertainment Group (NENT Group), der står bag Luksusfælden. De har ikke ønsket at kommentere på de konkrete anklagepunkter, men i et skriftligt svar beklager de Imad og Izabella Kharrios oplevelse.

- Vi er ærgerlige over, at Imad og Izabella har den opfattelse af deres medvirken i Luksusfælden. Det kræver en stor indsats fra eksperterne i programmet, som altid sætter sig grundigt ind i de medvirkendes situation og økonomi, men også en indsats fra de medvirkende.

- Luksusfældens eksperter viser de medvirkende en mulig vej ud på den anden side af gælden, men det er helt op til deltagerne at vælge, om de vil følge den vej - og Luksusfældens eksperter anbefaler aldrig noget på skærmen, som ikke udøves i praksis, skriver Kenneth Kristensen, der er programdirektør hos NENT Group.