Se billedserie Ulla Kløcker vandt ildsjæleprisen. Hun er engageret i Eggeslevmagle Idrætsforening, Solskinstroppen samt den årlige Børnefugleskydning. Foto: Mathilde Donslund Malling

Ildsjælene fandt deres første vinder

Slagelse - 16. december 2017 kl. 07:37 Af Mathilde Donslund Malling Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang blev Skælskørs ildsjæle hyldet ved et arrangement i Det Røde Pakhus, da »Skælskør Erhvervsforenings ildsjælepris 2017« blev uddelt fredag.

Over 150 mennesker var mødt op for at markere de lokale kræfter i både byen og omegn.

Dagens 27 nominerede blev hver og en kaldt op foran podiet af foreningsformand Pia Kimer Jacobsen, som også kunne fortælle de indsendte begrundelser for nomineringen af vedkommende.

Vinderen blev Ulla Kløcker, som blandt andet er kasserer og instruktør i Eggeslevmagle Idrætsforening samt er en del af spejdergruppen Solskinstroppen.

- Det havde jeg ikke regnet med, siger hun om at kunne modtage den nyindstiftede pris.

Juryen, som bestod af Pia Kimer Jacobsen, Rita Relster, Arne Hansen og Carl-Emil Frederiksen, gav vinderen et par ord med på vejen, blandt andet om, at Ulla Kløcker udover at gøre et »stort arbejde« ikke skaber »postyr« om sig selv og sit virke.

De øvrige 26 nominerede ville Ulla Kløcker gerne rose.

- De gør et fantastisk arbejde, siger hun.

Vinderen modtog både 5.000 kroner i præmie samt en kunstnerisk figur.

Udover morgenkaffe og æbleskiver havde gæsterne i pakhuset også gang i stemmelæberne, da dirigent og komponist Jakob Høgsbro stod for fællessang og lidt spas.

Blandt andet havde han i dagens anledning skrevet sangen »Vi er Skælskør« baseret på den kendte melodi »We are the world«.

Som et stort kor kunne gæsterne i pakhuset eksempelvis synge »Vi' som en hvirvelvind, vi har valgt at gi', vores tid og vores ild, for sammen kan vi nemlig alt«.

Armene endte også med at blive løftet i takt.

- Nu har vi vores egen ildsjælesang, lød det fra Pia Kimer Jacobsen.